Nuovo messaggio del presidente: "Pronti a tutto per evacuare civili e militari da Mariupol"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che esiste un rischio “molto alto” di interruzione dei colloqui con la Russia. “Quando i russi confermano qualcosa, come uno scambio di prigionieri, non ci credo; confermano una sorta di scambio civile, e poi ‘qualcosa va storto’, una, due, tre volte”, ha dichiarato. Zelensky ha parlato della necessità di colloqui che porterebbero all’evacuazione di Mariupol. “Ognuno di noi capisce che, se possiamo salvare le loro vite, i nostri civili, i militari e i feriti, dobbiamo fare di tutto per questo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata