Missile sorvola centrale nucleare, indaga l'Aiea. Congresso Usa: "Ok a legge che accelera invio di armi"

7h05 Rodionov, prendere il Donbass non ci basta più

“Se l’Ucraina non sarà denazificata e demilitarizzata fino in fondo, questa Operazione militare speciale verrà ricordata come un fallimento. Bisogna solo andare avanti” anche perché “la semplice liberazione del Donbass, ormai è superata dagli eventi e dall’ostinazione del regime di Kiev nel procrastinare la resa”. Così Dmitry Rodionov, direttore del Centro di ricerche geopolitiche dell’Istituto dello Sviluppo innovativo di Mosca, che fornisce studi e analisi al ministero della Difesa russo, in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo Rodionov, “l’Ucraina del sud deve rientrare in uno spazio russo, vedremo poi con che formula” mentre “la parte occidentale va lasciata al suo destino. Non si tratta più di impedire all’Ucraina di entrare nella Nato, ma di creare una nuova nazione che ci protegga dalle manovre occidentali”. “Oggi – prosegue – è evidente che il raggiungimento dei nostri obiettivi di sicurezza sottintende lo smantellamento della statualità filonazista e la destituzione del potere ucraino attuale” sostituito da “una Ucraina federale, un’Unione di repubbliche popolari o magari una Repubblica ucraina dentro la Russia. Questo lo deve decidere in primo luogo la popolazione dei territori liberati. Quel che conta per noi è il Sud e la sua riunificazione in un unico complesso economico e sociale. Come, lo dirà il tempo”.

6h23 Usa, avanzata Russia a est è ‘lenta e irregolare’

L’avanzata delle forze armate russe nell’est dell’Ucraina è “lenta e irregolare” e ha portato a pochi progressi, consentendo a Mosca di avanzare solo di “diversi chilometri” al giorno, a causa soprattutto di problemi logisitici. È quanto dichiarato da funzionari Usa e Nato, citati dalla Cnn. Gli Stati Uniti, in particolare, avrebbero notato “alcune prove” di un miglioramento della capacità dei russi di combinare operazioni aeree e di terra, e della capacità di rifornire le forze sul campo. Inoltre, secondo un funzionario della Nato, Mosca avrebbe posizionato elementi di comando e controllo vicino al confine con l’Ucraina orientale, segno questo – scrive Cnn – che starebbe tentando di rimediare ai fallimenti di comunicazione e coordinamento osservati nell’attacco a Kiev.

1h15 Aiea indaga su missile sopra centrale nucleare, ‘grave se fosse vero’

L’Aiea, Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha annunciato che sta indagando su un rapporto secondo cui un missile ha sorvolato una centrale nucleare in Ucraina.

Il direttore generale Rafael Grossi ha spiegato che Kiev ha dichiarato formalmente all’agenzia che il missile ha sorvolato l’impianto lo scorso 16 aprile. La struttura si trova vicino alla città di Yuzhnoukrainsk, circa 350 km a sud di Kiev. “L’Aiea sta esaminando la questione, che, se confermata, sarebbe estremamente grave”, ha affermato Grossi in una nota. “Se un missile del genere avesse sbagliato rotta, avrebbe potuto avere un grave impatto sull’integrità fisica della centrale, portando potenzialmente a un incidente nucleare”, ha aggiunto. Grossi non ha specificato chi avesse fatto il lancio, ma Kiev ha in precedenza accusato Mosca di aver inviato missili direttamente sopra le centrali nucleari.

00h41 Zelensky ringrazia Usa per nuovo pacchetto aiuti

Il massiccio pacchetto di aiuti da 33 miliardi di dollari per Kiev chiesto al Congresso dal presidente Biden farà una grande differenza nelle capacità di combattimento dell’Ucraina, Lo afferma il presidente Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio notturno alla nazione. Zelensky ha ringraziato il popolo americano e Biden, spiegando che concorda con il commento del presidente Usa secondo cui il pacchetto “non è economico”, ma è necessario per fermare l’aggressione russa.

00h35 Zelensky, armi per nostro paese sono salvezza intera Europa

“Fornire al nostro Paese le armi necessarie è una salvezza non solo per gli ucraini, ma per l’intera Europa”. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, citato da Ukrinform. “Ogni volta che contatto i miei partner, sottolineo che le armi per l’Ucraina in questo momento, proprio i tipi che chiediamo e proprio quando ne abbiamo bisogno, sono una salvezza non solo per il nostro popolo. Questa è la salvezza per tutta l’ Europa”, ha spiegato. “Sono grato a quei partner che lo capiscono. E chi aiuta a convincere gli altri”, ha aggiunto Zelensky.

Da congresso Usa via libera a legge che accelera invio armi

Dopo il Senato, anche la Camera degli Stati Uniti ha approvato la legge che darà al presidente Joe Biden un’autorità più ampia per aiutare l’Ucraina a difendersi dall’invasione russa. Il provvedimento, votato all’unanimità, ricalca quello risalente alla Seconda guerra mondiale, usato da Roosevelt per accelerare l’invio di armi e forniture agli alleati europei contro i nazisti. Con questa misura, approvata con 417 sì e 10 no, si rinuncia in linea di massima ad alcuni requisiti che in genere si applicano agli accordi di prestito e locazione per attrezzature e armi difensive, a condizione che tali “articoli siano destinati al governo ucraino o ai governi di altri paesi dell’Europa orientale colpiti dall’invasione russa dell’Ucraina”. Ora si attende la firma del presidente Biden.

Attacco missilistico su Kiev, feriti salgono a dieci

Cinque persone tratte in salvo e dieci ferite. E’ il bilancio aggiornato dell’attacco missilistico che ha colpito Kiev. Lo riferisce il servizio di emergenza statale ucraino, spiegando che un edificio residenziale di 25 piani è stato “parzialmente distrutto”.

