Le parole di Vitaly Klitschko in un video registrato davanti agli edifici civili distrutti dai bombardamenti russi

(LaPresse) Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko in un video registrato proprio davanti agli edifici distrutti dai bombardamenti russi ha confermato che quattro persone sono rimaste ferite. L’attacco è avvenuto appena un’ora dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha tenuto una conferenza stampa con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in visita in Ucraina e che ha condannato duramente gli attacchi ai civili.

