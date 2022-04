Il presidente dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica: "Eviterei comunque di scavare o fare picnic in quella zona"

Dopo la valutazione di un gruppo di lavoro specifico il presidente dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Grossi ha detto che il livello di radiazioni a Chernobyl attualmente “non è pericoloso per le persone o per l’ambiente”. Grossi ha spiegato che c’è stato “un piccolo aumento” dei livelli di radiazioni intorno alle aree di scavo da parte delle forze russe. È la prima volta che il team dell’Aiea riesce a entrare nell’area per effettuare una valutazione sulla situazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata