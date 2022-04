"Le nostre truppe sono preparate e non hanno paura di affrontare una nuova invasione"

La Russia sta cercando di destabilizzare la regione “e minacciare la Moldavia” attraverso l’attività militare in Transnistria. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa congiunta a Kiev con il direttore generale dell’Aiea Rafael Mariano Grossi. “Dimostra che se la Moldavia sostiene l’Ucraina, questo è ciò che accadrà”, ha spiegato. A una domanda sul numero di truppe russe presenti in Transnistria, Zelensky ha affermato che le forze armate ucraine sono “preparate e non hanno paura” di affrontare un nuovo fronte di invasione militare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata