Zelensky attacca: "Tre missili russi vicino alle nostre centrali nucleari. Disastro di Chernobyl dovrebbe essere ricordato ogni anno". Secondo l'intelligence britannica Kiev mantiene il controllo sullo spazio aereo. 3 civili uccisi e 7 feriti in bombardamenti a Kharkiv

Un deposito di minuzioni è andato in fiamme vicino al villaggio di Stara Nelidovka, in Russia. Lo riferisce sui social network il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov, secondo cui l’incendio sarebbe stato causato da un attacco aereo di due elicotteri delle truppe ucraine, entrati in Russia a bassa quota. Il governatore ha aggiunto che “non ci sono distruzioni di edifici residenziali, case. Non ci sono vittime tra la popolazione civile”. “I villaggi della regione di Belgorod al confine con l’Ucraina sono stati ripetutamente bombardati da Ucraina dal 24 febbraio”, ha aggiunto. Secondo quanto riporta il Kiev Independent, il ministero della Difesa ucraino ha risposto che l’Ucraina non è responsabile di tutte le catastrofi o eventi accaduti in Russia, compreso l’incendio al deposito di Belgorod.

Nell’anniversario del disastro di Chernobyl, tre missili russi hanno sorvolato tre centrali nucleari ucraine. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video. “Quella catastrofe (Chernobyl, ndr) dovrebbe essere raccontata nelle scuole russe, dovrebbe essere ricordata in Russia ogni anno il 26 aprile, come si fa in tutto il mondo civile. Invece, oggi hanno lanciato tre missili contro l’Ucraina in modo da sorvolare direttamente i blocchi delle nostre centrali nucleari”, ha dichiarato Zelensky come riportato da Ukrainska Pravda. In particolare si tratterebbe delle centrali di Zaporizhia, di Khmelnytsky e di una centrale dell’Ucraina meridionale.

Le forze armate ucraine hanno colpito postazioni russe sull’Isola dei Serpenti, in particolare è stato colpito il posto di comando e distrutto un sistema missilistico antiaereo Strela-10. Lo rende noto il Comando Operativo ‘Sud’, secondo quanto riportato dalla Ukrainska Pravda. Sempre secondo il comando ucraino le truippe russe hanno cercato di avanzare verso la regione di Mykolayiv vicino ai villaggi di Tavriyske e Nova Zorya, ma non hanno avuto successo, subendo perdite significative fino a ritirarsi. Nella zona operativa del Mar Nero, le forze ucraine avrebbero inflitto danni alle posizioni nemiche all’Isola dei Serpenti “colpendo un punto di controllo e la distruggiendo un sistema missilistico antiaereo”.

“Il mondo libero ha diritto all’autodifesa”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.”Non ci sono quasi più persone nel mondo libero che non capiscano che la guerra della Russia contro l’Ucraina è solo l’inizio”, ha spiegato.”L’obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell’Ucraina, ma di smembrare l’intero centro e l’est dell’Europa e assestare un colpo globale alla democrazia. Pertanto, il mondo libero ha diritto all’autodifesa. Ed è per questo che aiuterà ancora di più l’Ucraina”, ha aggiunto.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che “nessuno al mondo può sentirsi al sicuro” dopo che la Russia ha minacciato gli impianti nucleari dell’Ucraina e ha chiesto il “controllo globale” degli impianti nucleari e della tecnologia nucleare della Russia. “Credo che dopo tutto ciò che l’esercito russo ha fatto nella zona di Chernobyl e nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, nessuno al mondo può sentirsi al sicuro sapendo quante strutture nucleari, armi nucleari e tecnologie correlate ha lo stato russo”, ha spiegato Zelensky nel suo discorso alla nazione di questa sera. “Se la Russia ha dimenticato cosa sia Chernobyl, significa che è necessario il controllo globale sugli impianti nucleari russi e sulla tecnologia nucleare”, ha aggiunto.

La Russia sta cercando di destabilizzare la regione “e minacciare la Moldavia” attraverso l’attività militare in Transnistria. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa congiunta a Kiev con il direttore generale dell’Aiea Rafael Mariano Grossi. “Dimostra che se la Moldavia sostiene l’Ucraina, questo è ciò che accadrà”, ha spiegato. A una domanda sul numero di truppe russe presenti in Transnistria, Zelensky ha affermato che le forze armate ucraine sono “preparate e non hanno paura” per affrontare un nuovo fronte di invasione militare.

