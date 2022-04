L'installazione era stata donata nel 1982 come simbolo del rapporto tra i due Paesi

L’amministrazione comunale di Kiev ha deciso di far smantellare il ‘monumento dell’amicizia popolare’, una statua che si affaccia sul fiume Dnepr, simbolo dell’amicizia russo-ucraina. L’installazione in bronzo, alta otto metri, che raffigura due uomini che reggono un emblema sovietico con falce e martello era stata donata alla capitale dell’Ucraina dalle autorità sovietiche nel 1982 come simbolo del rapporto tra i due Paesi. La decisione dell’amministrazione comunale è stata presa “a causa delle uccisioni brutali e del desiderio di distruggere il nostro Stato” ha spiegato il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata