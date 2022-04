La ministra del Clima e dell'Ambiente Moskwa: "Pronti all'indipendenza dai combustibili fossili russi"

La ministra del Clima e dell’Ambiente polacca, Anna Moskwa, ha assicurato che il Paese ha una abbondante riserva di gas naturale, dopo che la Russia ha sospeso le forniture di gas alla Polo nia. Nel corso di una conferenza stampa a Varsavia, Moskwa ha dichiarato che la Polonia è “pronta per la piena indipendenza dai combustibili fossili dalla Russia”. “Gli ultimi anni e le nostre azioni e politiche di investimento intense e coerenti, gli investimenti effettuati nelle infrastrutture, hanno prodotto possibilità di diversificazione e ci consentono di sentirci al sicuro”, ha affermato. In precedenza aveva twittato: “La Polonia ha le riserve di gas e le fonti di approvvigionamento necessarie per proteggere la nostra sicurezza: siamo stati effettivamente indipendenti dalla Russia per anni. I nostri magazzini sono pieni al 76%. Non mancherà il gas nelle case polacche”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata