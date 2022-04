Il ministro degli Esteri Lavrov: "Conflitto nucleare inaccettabile, Nato in huerra per procura con la Russia"

Sessantaduesimo giorno di guerra in Ucraina. Una guerra nucleare è inaccettabile e il pericolo di tale conflitto non può essere sottovalutato. Questa è la posizione di principio della Russia. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, citato dalla Tass. “Questa è la nostra posizione di principio. I rischi sono molto, molto significativi e non mi piacerebbe che venissero gonfiati artificialmente, e in questo sono in tanti a volerlo. Il pericolo è grave, è reale, non si può sottovalutare”, ha aggiunto.

IN AGGIORNAMENTO

7h26 Video mostra villaggio Novotoshkivka distrutto

Immagini girate con droni mostrano il villaggio di Novotoshkivka, raso al suolo durante il conflitto in Ucraina. Il video è stato diffuso dell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk ed è scambio di accuse tra ucraini e separatisti sui responsabili della devastazione del villaggio. La Cnn ha geolocalizzato e confermato l’autenticità del video.

6h03 Kiev, Guterres chieda a Mosca evacuazione Mariupol

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba esorta il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a fare pressioni sulla Russia per l’evacuazione del porto assediato di Mariupol, definendolo qualcosa che l’organismo mondiale è in grado di realizzare. Kuleba ha detto che Guterres “dovrebbe concentrarsi principalmente su una questione: l’evacuazione di Mariupol”. Si stima che circa 100.000 persone siano intrappolate nella città mentre un contingente di combattenti ucraini resiste alle forze russe in un’acciaieria dove si stanno rifugiando anche centinaia di civili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata