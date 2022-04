Presidente americano: "Soddisfatto per esito voto in Francia, adesso parlerò con Macron"

Il viaggio a Kiev del Segretario di Stato Anthony Blinken e del capo del Pentagono Lloyd Austin “è andato bene”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden. Il capo della Casa Bianca ha specificato di essere stato in contatto con loro “prima e durante il viaggio”. “Soddisfatto per le elezioni francesi” che hanno visto la conferma di Emmanuel Macron, Biden ha aggiunto che in giornata parlerà con il presidente francese.

