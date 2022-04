Grandi festeggiamenti sotto la Tour Eiffel, la leader del Rassemblement National: "Contro di me campagna denigratoria, non è una grande vittoria per Macron"

“Congratulazioni e buon lavoro al Presidente EmmanuelMacron per la riconferma alla guida della Francia. Le sfide sono molteplici ed è importante che non abbia vinto una destra di ispirazione xenofoba, che specula sui problemi senza essere capace di offrire soluzioni adeguate”. Così il leader M5S, Giuseppe Conte, su Twitter.

“Un grande giorno per l’Europa. Grazie al voto dei francesi, siamo tutti, insieme, più forti”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ha commentato in un tweet in francese la vittoria di Emmanuel Macron alle presidenziali francesi.

“I cittadini hanno scelto una Francia impegnata per un’Ue libera, forte ed equa. Vince la democrazia. L’Europa vince. Congratulazioni Emmanuel Macron”. Così su Twitter il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez.

“Complimenti Marine! Sola contro tutti, determinata, coerente e sorridente, hai raccolto il voto di 13 milioni di francesi, una percentuale mai vista in passato. Avanti insieme, per un’Europa fondata sul lavoro, sulla famiglia, sulla sicurezza, sui diritti e sulla libertà”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

La rielezione a presidente della Repubblica in Francia di Emmanuel Macron è “una buona notizia“. Così il ministro degli Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba, durante un collegamento televisivo. “Conosciamo Macron e sappiamo che è a favore della fine della guerra e sostiene sanzioni contro la Russia”.

“Congratulazioni, caro presidente Emmanuel Macron. Anche i vostri elettori hanno inviato oggi un forte impegno per l’Europa. Sono lieto che continueremo la nostra buona collaborazione!”. Così il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, su Twitter.

“Congratulazioni a Emmanuel Macron per la tua rielezione a presidente della Francia. La Francia è uno dei nostri alleati più stretti e importanti. Non vedo l’ora di continuare a lavorare insieme sulle questioni che contano di più per i nostri due paesi e per il mondo”. Così su Twitter il premier britannico Boris Johnson.

“Il terzo turno inizia stasera”. Lo ha detto il leader de ‘La France Insoumise’ , Jean-Luc Mélenchon, commentando l’esito delle presidenziali francesi e la rielezione di Emmanuel Macron. “A tutti voi dico: non rassegnatevi“, ha aggiunto assicurando che un “un nuovo futuro comune” è possibile. Il riferimento è alle elezioni legislative di giugno dove Melenchon punta a diventare primo ministro.

“Complimenti e buon lavoro al presidente Emmanuel Macron. È solo con una forte spinta europeista che potremo continuare a portare avanti, tutti insieme, importanti battaglie a sostegno dei cittadini, anche in Europa. Uniti, per un’Ue sempre più coesa”. Lo scrive su twitter Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.

“Le mie più sentite congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua rielezione a presidente della Francia. Una forte leadership è essenziale in questi tempi incerti e la tua instancabile dedizione sarà molto necessaria per affrontare le sfide che stiamo affrontando in Europa”. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, su Twitter.

“Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina”. Così il premier Mario Draghi, in una nota, commentando la rielezione di Emmanuel Macron

“La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l’Europa. Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali. Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri Paesi e di tutti i cittadini europei”. Così il premier Mario Draghi, in una nota, commentando la rielezione di Emmanuel Macron

“Emmanuel Macron cerca di galleggiare in un oceano di astensionismo. Attualmente è il presidente peggio eletto fra quelli della Quinta Repubblica“. Lo ha detto il leader de ‘La France Insoumise’, Jean-Luc Mélenchon commentando l’esito delle presidenziali francesi e la rielezione di Emmanuel Macron.

“La sconfitta di Marine Le Pen è una buonissima notizia“. Lo ha detto il leader de ‘La France Insoumise’ , Jean-Luc Mélenchon commentando l’esito delle presidenziali francesi e la rielezione di Emmanuel Macron.

“Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua bellissima rielezione. Con il Parlamento europeo non vedo l’ora di continuare il lavoro nell’ambito della presidenza francese del Consiglio Ue e oltre, per affrontare le sfide di un mondo sempre più incerto e preoccupante. Una Ue forte ha bisogno di una Francia forte“. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, su Twitter.

“Emmanuel Macron non farà niente per risanare le fratture presenti nel nostro Paese“. Lo ha detto Marine Le Pen, parlando dopo l’esito del ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi dove è stata sconfitta da Emmanuel Macron.

“Continuerò a essere impegnata per la Francia e per i francesi con tutte le mie energie e con tutta la dedizione che voi conoscete“. Lo ha detto Marine Le Pen parlando dopo l’esito del ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi dove è stata sconfitta da Emmanuel Macron.

“Sono state due settimane di metodi sleali ma il risultato di oggi, il 43% dei voti, rappresenta comunque una vittoria eclatante. Milioni di nostri compatrioti hanno scelto il cambiamento“. Lo ha detto Marine Le Pen parlando dopo l’esito del ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi dove è stata sconfitta da Emmanuel Macron.

“Caro Emmanuel Macron, congratulazioni per la tua rielezione a Presidente della Repubblica. Non vedo l’ora di continuare la nostra eccellente collaborazione. Insieme, porteremo avanti la Francia e l’Europa“. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.

“Un caloroso ‘bravo’ a Emmanuel Macron. In questo periodo tormentato abbiamo bisogno di un’Europa solida e di una Francia totalmente per una Ue più sovrana e più strategica. Possiamo contare sulla Francia per altri 5 anni“. Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio, Ue Charles Michel.

Secondo un exit poll di Ipsos-Sopra Steria per Le Parisien, France Télévisions e Radio France il presidente francese uscente Emmanuel Macron è stato rieletto con il 58,2% dei voti, contro il 41,8% di Marine Le Pen.

Esplosione di gioia all’interno del quartier generale del comitato elettorale dell’inquilino dell’Eliseo e scene di festa anche a Champ del Mars a Parigi dove si sono radunati i sostenitori di Macron. Le prime proiezioni hanno confermato dunque le previsioni della vigilia che davano in chiaro vantaggio, fra il 57 e il 58%, il presidente della Repubblica in carica nei confronti della sua avversaria al ballottaggio per le elezioni presidenziali francesi.

Secondo le prime proiezioni diffuse subito dopo la chiusura dei seggi nelle grandi città il presidente uscente, Emmanuel Macron è in testa nel ballottaggio delle elezioni presidenziali in Francia con il 57,6% dei voti. La sfidante e leader del partito Rassemblement National è ferma al 42,4% delle preferenze.

