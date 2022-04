Il militare porta un mazzo di fiori per lei che non riesce a trattenere l'emozione

Il racconto delle tragedie infinite della guerra in Ucraina ma anche l’emozione, i pochi squarci di luce e di felicità che queste 8 settimane di conflitto riescono a riservare. E’ diventato in breve tempo viarel sui canali social ucraini la breve clip che racconta l’abbraccio d’amore fra il soldato rientrato dal fronte e la fidanzata. Dopo oltre un mese in prima linea, un militare dell’esercito ucraino è tornato a casa per fare visita alla sua ragazza. Nelle immagini il ragazzo che porta un mazzo di fiori, la corsa di lei, l’abbraccio appassionato. Con la consapevolezza che il soldato dovrà prestissimo tornare al fronte

