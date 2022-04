I vertici militari mostrano il lancio al presidente russo in videocollegamento

La Russia ha tetato un nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat dal cosmodromo di Plesetsk. Il presidente russo Vladimir Putin, in videocollegamento coi vertici militari, si è congratulato per il successo del test e ha lanciato un messaggio a “coloro che minacciano” la Russia: “Non avrà equivalenti nel mondo per molto tempo e farà pensare due volte chi ci minaccia con una retorica frenetica e aggressiva”, ha dichiarato.

