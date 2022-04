Il presidente ucraino torna a chiedere all'Occidente armi pesanti

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la situazione a Mariupol è gravissima, “disumana”. In un videmessaggio pubblicato sabato in tarda serata ha invitato gli alleati a fornire armi pesanti per salvare la città dalle forze russe.

