Ultimatum dei russi ai soldati rimasti nella città sul Mar d'Azov: "Arrendetevi e sarete salvi". Bombardamenti su Kharkiv. Messaggio di Mattarella a Papa Francesco: "Lutti indicibili". Draghi: "Ho provato fino alla fine a parlare a Putin"

Cinquantatreesimo giorno di guerra in Ucraina. Nuovi attacchi missilistici su Kiev e bombardamenti su Kharkiv. Le forze russe hanno lanciato un ultimatum ai soldati ucraini rimasti a Mariupol: “Deponete le armi e avrete salva la vita”. Il presidente Zelensky parla della situazione della città sul Mar d’Azov definendola “disumana, il più grave possibile”. “La Russia sta deliberatamente cercando di distruggere tutti coloro che sono lì a Mariupol”, dice Zelensky. Intanto sono arrivate in Ucraina le spedizioni dell’ultimo pacchetto di assistenza alla sicurezza dell’amministrazione Biden, mentre l’Unione europea ha stanziato altri 50 milioni di euro in finanziamenti umanitari per sostenere le persone colpite dalla guerra. In un messaggio a Papa Francesco, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scrive: “In questo tempo di profonda inquietudine i più fondamentali diritti umani vengono tragicamente calpestati, in Ucraina così come in molte altre regioni del mondo. La guerra di aggressione, somma negazione di quegli imprescindibili vincoli di fratellanza sui quali si fonda l’umana convivenza, continua in queste settimane a seminare lutti indicibili, a separare famiglie, a violare l’innocenza dei più piccoli e fragili”. In una intervista al Corriere della Sera, il premier Mario Draghi rivela: “Ho sperato fino all’ultimo che non lo facesse. Ci siamo telefonati con il presidente Putin prima dell’inizio della guerra: ci siamo lasciati con l’intesa che ci saremmo risentiti. Alcune settimane dopo però Putin ha lanciato l’offensiva. Ho provato fino alla fine a parlargli. Nella telefonata gli ho detto che lo chiamavo per parlare di pace. Gli ho chiesto: ‘Quando vi vedete con Zelensky? Solo voi due potete sciogliere i nodi’. Mi ha risposto: ‘I tempi non sono maturi’. Ho insistito: ‘Decidete un cessate il fuoco’. Ancora ‘No: i tempi non sono maturi'”.

12h46 Vicepremier ucraina: tremila casi di stupro, orribili abusi da soldati russi

“Sono orgogliosa delle donne ucraine. Saranno una parte importante della nostra vittoria. Per me personalmente, la fonte di forza sono quelle signore, giovani e non, che hanno sopportato orribili abusi dai soldati russi, hanno rischiato la vita per proteggere i bambini, aiutato i deboli a sopravvivere. Una ragazza di 14 anni è stata violentata da 5 soldati russi. Ora è incinta. Oggi si conoscono più di tremila casi di stupro. Sappiamo di migliaia di storie di resilienza e fermezza delle donne ucraine. Molte di loro sono entrate nelle forze armate. Questa è una delle cose che il Cremlino non capisce: siamo uniti e mobilitati per proteggere il nostro diritto di essere indipendenti”. Così la vicepremier ucraina Olga Stefanishyna, intervistata da La Stampa.

12h32 Papa: pace è responsabilità di tutti, mai arrendersi al male

“Cari fratelli e sorelle, ogni guerra porta con sé strascichi che coinvolgono tutta l’umanità: dai lutti al dramma dei profughi, alla crisi economica e alimentare di cui si vedono già le avvisaglie. Davanti ai segni perduranti della guerra, come alle tante e dolorose sconfitte della vita, Cristo, vincitore del peccato, della paura e della morte, esorta a non arrendersi al male e alla violenza. Lasciamoci vincere dalla pace di Cristo! La pace è possibile, la pace è doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti!”. Così Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi.

12h30 Papa: chi governa non mostri muscoli ma ascolti grido di pace

In Ucraina “si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore, non abituiamoci alla guerra, impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace, dai balconi e per le strade! Chi ha la responsabilità delle nazioni ascolti il grido di pace della gente”. Così Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi. “Ascolti quella inquietante domanda posta dagli scienziati quasi settant’anni fa: ‘Metteremo fine al genere umano, o l’umanità saprà rinunciare alla guerra?'”, ha aggiunto.

12h21 Papa: dopo il covid la guerra, serve pace più che mai

“Oggi più che mai abbiamo bisogno di Lui, al termine di una Quaresima che sembra non voler finire. Abbiamo alle spalle due anni di pandemia, che hanno lasciato segni pesanti. Era il momento di uscire insieme dal tunnel, mano nella mano, mettendo insieme le forze e le risorse… E invece stiamo dimostrando che in noi, c’è ancora lo spirito di Caino, che guarda Abele non come un fratello, ma come un rivale, e pensa a come eliminarlo. Abbiamo bisogno del Crocifisso Risorto per credere nella vittoria dell’amore, per sperare nella riconciliazione. Oggi più che mai abbiamo bisogno di Lui, che venga in mezzo a noi e ci dica ancora: ‘Pace a voi!'”. Così Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi.

12h23 Vicepremier ucraina: nonostante atrocità russe restiamo impegnata in negoziati

“La diplomazia funziona quando le parti sono pronte ad accordarsi. Nonostante le atrocità e i crimini di guerra commessi dalle truppe russe, l’Ucraina rimane impegnata nei negoziati. All’ultimo round, la parte ucraina ha presentato le sue proposte sul nuovo sistema di garanzie di sicurezza per Kiev. Finché la Russia crede di poter guadagnare di più sul campo di battaglia che al tavolo dei negoziati, raggiungere la pace non sembra possibile. Ecco perché è fondamentale che l’Ucraina abbia abbastanza armi per difendersi”. Così la vicepremier ucraina Olga Stefanishyna, intervistata da La Stampa.

12h12 Papa: porto nel cuore le vittime, ho negli occhi sguardo bimbi

“Porto nel cuore tutte le numerose vittime ucraine, i milioni di rifugiati e di sfollati interni, le famiglie divise, gli anziani rimasti soli, le vite spezzate e le città rase al suolo. Ho negli occhi lo sguardo dei bambini rimasti orfani e che fuggono dalla guerra. Guardandoli non possiamo non avvertire il loro grido di dolore, insieme a quello dei tanti altri bambini che soffrono in tutto il mondo”. Così Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi.

12h11 Papa: guerra crudele e insensata, si scelga la pace

“Lasciamo entrare la pace di Cristo nelle nostre vite, nelle nostre case, nei nostri Paesi! Sia pace per la martoriata Ucraina, così duramente provata dalla violenza e dalla distruzione della guerra crudele e insensata in cui è stata trascinata. Su questa terribile notte di sofferenza e di morte sorga presto una nuova alba di speranza! Si scelga la pace”. Così Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi.

12h06 Papa: Pasqua di guerra, troppo sangue e violenza

“Anche i nostri sguardi sono increduli, in questa Pasqua di guerra. Troppo sangue abbiamo visto, troppa violenza. Anche i nostri cuori si sono riempiti di paura e di angoscia, mentre tanti nostri fratelli e sorelle si sono dovuti chiudere dentro per difendersi dalle bombe. Facciamo fatica a credere che Gesù sia veramente risorto, che abbia veramente vinto la morte. Che sia forse un’illusione? Un frutto della nostra immaginazione? No, non è un’illusione! Oggi più che mai risuona l’annuncio pasquale tanto caro all’Oriente cristiano: ‘Cristo è risorto! È veramente risorto!'” Così Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi.

11h51 Kiev: 41 corpi estratti da sotto le macerie a Borodyanka

Finora 41 corpi sono stati estratti da sotto le macerie a Borodyanka, città a 40 chilometri a nord-ovest di Kiev pesantemente bombardata e occupata dalla Russia per un mese. Lo ha reso noto il servizio di emergenza statale citato dai media nazionali.

11h42 Kiev: possibile sbarco russo a Mariupol

“Si stanno verificando informazioni che il nemico si stia preparando per un’operazione di sbarco” a Mariupol. Lo ha annunciato la viceministra della Difesa ucraina Hanna Malyar in Tv, citata da Ukrinform.

11h54 Kiev: Kharkiv bombardata 23 volte nelle ultime 24 ore

La Russia ha bombardato Kharkiv 23 volte nelle ultime 24 ore, uccidendo 3 civili. Il governatore dell’Oblast di Kharkiv, Oleh Synehubov, ha dichiarato che 31 persone sono rimaste ferite, inclusi quattro bambini, dagli attacchi delle forze russe a più quartieri di Kharkiv nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Kyiv Independent.

11h34 Denisova: troverò tutte le prove sui crimini, mia arma è la legge

“Troverò tutte le prove sui crimini di guerra, la mia arma è la legge. Prima di avanzare imputazioni precise dobbiamo raccogliere prove serie e inconfutabili”. Così Ludmilla Denisova, presidente della Commissione parlamentare per la difesa dei diritti umani, al Corriere della Sera. Con i suoi collaboratori ha già dato avvio a oltre 8.000 inchieste criminali e identificato circa 500 sospetti, inclusi ministri russi, ufficiali e soldati dell’esercito invasore. “Io – aggiunge Denisova – vorrei proteggere le nostre città, i nostri bambini, la nostra gente. Non ho armi per farlo. Ma cerco ogni mezzo legale. Vorrei salvare Mariupol e tutti i nostri centri urbani sotto assedio dalla battaglia. Ci penso di continuo, il mio strumento è la legge, non ne possiedo altri”.

11h24 Mosca: 400 mercenari stranieri circondati a Mariupol

“In totale, secondo i militari ucraini che si sono arresi, fino a 400 mercenari stranieri parte del gruppo ucraino sono ora circondati sul territorio dell’impresa Azovstal” a Mariupol. Lo ha detto il maggiore generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo, citato da Ria Novosti, aggiungendo che la maggior parte di loro sono cittadini di Paesi europei e canadesi.

11h08 Mosca: distrutta fabbrica di munizioni a Brovary

Missili ad alta precisione hanno distrutto una fabbrica di munizioni vicino al villaggio di Brovary, in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov citato da Interfax. Konashenkov ha anche affermato che “L’aviazione tattica operativa ha distrutto 68 installazioni militari dell’Ucraina”.

10h58 Von der Leyen: Ue lavora a sanzioni su petrolio e banche Mosca

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen prevede di estendere le sanzioni russe a Sberbank. “Continuiamo a guardare al settore bancario, in particolare a Sberbank, che da sola rappresenta il 37% del settore bancario russo”, ha affermato in un’intervista a Bild, riferendosi al prossimo sesto pacchetto di sanzioni Ue. “Stiamo attualmente sviluppando meccanismi intelligenti in modo che il petrolio possa essere incluso anche nella prossima fase delle sanzioni”, ha aggiunto, l’obiettivo principale è ridurre le entrate di Putin.

10h24 Vienna: Putin collaborerà con indagine internazionale su crimini di guerra

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al cancelliere austriaco Karl Nehammer che “collaborerà con un’indagine internazionale” sui crimini di guerra, “da un lato, e, dall’altro, mi ha detto che non si fida del mondo occidentale. Quindi questo sarà il problema in futuro”. Lo ha riferito Nehammer in un’intervista alla Nbc. Il cancelliere austriaco ha incontrato Putin a Mosca la scorsa settimana, primo leader europeo da quando la Russia ha lanciato l’invasione il 24 febbraio. Nehammer ha detto che il presidente russo è “nella sua logica di guerra” quando si tratta di Ucraina e crede di aver vinto la guerra. Nehammer ha detto di essersi confrontato con Putin con ciò che aveva visto a Bucha e “non è stata una conversazione amichevole”.

10h05 Usa: arrivate prime armi nuovo pacchetto di assistenza

Le spedizioni dell’ultimo pacchetto di assistenza alla sicurezza dell’amministrazione Biden all’Ucraina “hanno iniziato ad arrivare”. Lo ha detto alla Cnn un funzionario della Casa Bianca. Il presidente Biden questa settimana ha approvato un pacchetto aggiuntivo di 800 milioni di dollari per armi, munizioni e assistenza alla sicurezza per l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno, per la prima volta, accettato di fornire a Kiev armi di capacità ad alta potenza che alcuni funzionari dell’amministrazione Biden poche settimane fa consideravano un rischio di escalation troppo grande. La spedizione da 800 milioni di dollari porta l’importo totale dell’assistenza militare fornita dagli Stati Uniti all’Ucraina a oltre 3 miliardi di dollari.

09h53 Mattarella al Papa: lutti indicibili

“In questo tempo di profonda inquietudine i più fondamentali diritti umani vengono tragicamente calpestati, in Ucraina così come in molte altre regioni del mondo. La guerra di aggressione, somma negazione di quegli imprescindibili vincoli di fratellanza sui quali si fonda l’umana convivenza, continua in queste settimane a seminare lutti indicibili, a separare famiglie, a violare l’innocenza dei più piccoli e fragili”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a Papa Francesco.

09h40 Ue stanzia altri 50 mln in aiuti umanitari

L’Ue ha stanziato altri 50 milioni di euro in finanziamenti umanitari per sostenere le persone colpite dalla guerra russa in Ucraina, di cui 45 milioni di euro per progetti umanitari in Ucraina e 5 milioni di euro per la Moldova. Ciò porta il finanziamento totale dell’aiuto umanitario dell’Ue in risposta alla guerra a 143 milioni di euro. Questo finanziamento fa parte del pacchetto di sostegno da 1 miliardo di euro promesso dalla Commissione europea in occasione dell’evento di donazione globale della scorsa settimana ‘Stand Up For Ukraine’. Questo nuovo finanziamento – spiega la Commissione in una nota – affronterà i bisogni umanitari più urgenti fornendo servizi medici di emergenza, accesso all’acqua potabile e all’igiene, riparo e protezione, assistenza in denaro e sostegno contro la violenza di genere.

08h52 Mzintsev, ultimatum a Mariupol, deponete armi e avrete vita salva

Le forze armate russe hanno offerto ai militanti di Mariupol di arrendersi. Lo riferisce la Tass. “Le vite di tutti coloro che depongono le armi saranno risparmiate”, ha affermato Mikhail Mizintsev, capo del Centro di gestione della difesa nazionale russo. Le forze armate russe hanno offerto di porre fine alle ostilità e deporre le armi dalle 06:00 ora di Mosca di domenica 17 aprile.

08h11 Zelensky: situazione a Mariupol è disumana

“La situazione nella città assediata di Mariupol è “disumana” e situazione è rimasta “il più grave possibile. La Russia sta deliberatamente cercando di distruggere tutti coloro che sono lì a Mariupol”. Così il presidente Volodymyr Zelensky, come riporta la Cnn. Zelensky ha dichiarato in un’intervista ai giornalisti ucraini che il continuo assedio della città portuale di Mariupol, che ha avuto un costo terribile per i civili potrebbe far fallire i tentativi di negoziare la fine della guerra.

07h56 Media: esplosioni udite a Kiev

Esplosioni sono state udite nelle prime ore di domenica a Kiev. Lo riporta The Guardian sul sito. “Le forze russe hanno rinnovato gli attacchi missilistici su Kiev e intensificato i bombardamenti di Kharkiv, in vista di un previsto assalto russo su vasta scala a est”, scrive The Guardian.

07h49 Draghi: Ho provato sino alla fine a parlare a Putin

“Ho sperato fino all’ultimo che non lo facesse. Ci siamo telefonati con il presidente Putin prima dell’inizio della guerra: ci siamo lasciati con l’intesa che ci saremmo risentiti. Alcune settimane dopo però Putin ha lanciato l’offensiva. Ho provato fino alla fine a parlargli”. Così il premier Mario Draghi in una intervista al Corriere della Sera, in merito al conflitto Russia Ucraina. Alla domanda “Lei ha parlato con Putin pochi giorni fa. Impossibile convincerlo a fermarsi?”, il premier risponde:«Nella telefonata gli ho detto che lo chiamavo per parlare di pace. Gli ho chiesto: “Quando vi vedete con Zelensky? Solo voi due potete sciogliere i nodi”. Mi ha risposto: “I tempi non sono maturi”. Ho insistito: “Decidete un cessate il fuoco”. Ancora “No: i tempi non sono maturi”.

