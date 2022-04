La benedizione Urbi et Orbi del Pontefice in piazza San Pietro

In Ucraina “si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore, non abituiamoci alla guerra, impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace, dai balconi e per le strade! Chi ha la responsabilità delle nazioni ascolti il grido di pace della gente”. Così Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi in piazza San Pietro, davanti a decine di migliaia di fedeli.

