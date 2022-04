Così il presidente in un videomessaggio. Kiev rilascia 4 prigioniri russi in cambio di 5 ucraini

Il conflitto in Ucraina arriva al 51esimo giorno con attacchi e bombardamenti nella notte a Kiev, Kharkiv e Izium. Nuovo messaggio del presidente Zelensky nella notte.

9h14 Berlusconi: “Violate regole in vigore in tempo di guerra”

“Sono profondamente addolorato. La guerra è sempre una tragedia, un dramma al quale speravo di non dover più assistere almeno in Europa. Ma in questo conflitto, che è una guerra di aggressione ad un paese sovrano, si stanno violando anche le regole e le convenzioni internazionali in vigore in tempo di guerra. Insisto nel dire che la Russia nel suo stesso interesse dovrebbe perseguire i responsabili di violenze orrende contro la popolazione civile”. Così Silvio Berlusconi, leader di Fi, in una intervista a Il Giornale. “Come è evidente, questo conflitto non può che concludersi con un compromesso e naturalmente non può essere accettato nessun compromesso che non tuteli la libertà e l’integrità dell’Ucraina”, aggiunge

8h45 Di Maio: “Non abbiamo elementi per verificare se ci sia genocidio”

“Non abbiamo gli elementi per verificare se” in Ucraina “ci sia un genocidio. La cosa che posso dire è che le atrocità sono sotto gli occhi di tutti. Noi siamo stati uno tra i primi paesi al mondo a chiedere alla Corte penale internazionale di verificare tutti i crimini di guerra”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato a Radio24. “Attraverso l’Ue forniremo tutte le prove a nostra disposizione per verificare se ci siano stati crimini di guerra”, ha aggiunto Di Maio.

7h53 Kiev rilascia 4 prigioniri russi in cambio di 5 ucraini

L’Ucraina ha scambiato prigionieri di guerra e ha respinto gli attacchi nemici. Lo riporta il sito dl quotidiano ucraino in lingua inglese, ‘The Kyiv Indipendent’. Il comando operativo ucraino del Sud, a quanto si legge sul sito, riferisce di aver scambiato 4 soldati russi con 5 ucraini. A seguito di molteplici battaglie nell’Ucraina meridionale nelle ultime 24 ore, la Russia avrebbe perso 39 soldati e 4 veicoli. Queste sono stime delle perdite in combattimento della Russia, secondo le forze armate ucraine.

7h00 Zelensky: “Resistiamo da 50 giorni, Mosca ce ne aveva dati 5”

Nel giorno in cui Mosca ha subito una una bruciante sconfitta simbolica con la perdita della sua nave ammiraglia della flotta del Mar Nero, il presidente dell’Ucraina, Vlodymyr Zelensky, ha elogiato il suo popolo per la sua determinazione da quando la Russia ha invaso la Russia a febbraio e per aver preso “la decisione più importante della loro vita, quella di combattere”. Nel suo discorso notturno, Zelensky ha detto agli ucraini che dovrebbero essere orgogliosi di essere sopravvissuti per 50 giorni sotto l’attacco russo quando gli invasori “ci avevano dato un massimo di cinque” giorni. Zelensky ha ricordato che anche i Paesi vicini a Kiev erano in dubbio se l’Ucraina potesse sopravvivere all’avanzata russa “ma – ha aggiunto – non sapevano quanto fossero coraggiosi gli ucraini e quanto apprezziamo la libertà e la possibilità di vivere come vogliamo”. Elencando i modi in cui l’Ucraina si è difesa dall’assalto, Zelensky ha osservato che “coloro che hanno dimostrato che le navi da guerra russe possono salpare, anche se sono in fondo al mare”. È stato il suo unico riferimento all’incrociatore missilistico Moskva, che è stato un bersaglio della difesa ucraina fin dai primi giorni della guerra. La nave è affondata giovedì mentre veniva rimorchiata in porto, dopo aver subito gravi danni in circostanze che sono rimaste controverse.

06h51 Ucraina: l’incrociatore russo Mosca è affondato nel Mar Nero

L’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, l’incrociatore missilistico Moskva, è affondata dopo essere stata gravemente danneggiata nell’ultima battuta d’arresto per l’invasione di Mosca.

Funzionari ucraini hanno affermato che le loro forze hanno colpito la nave con dei missili, mentre la Russia ha parlato prima di un incendio a bordo della Moskva e poi di un incidente mentre la nave veniva trainata in porto durante una tempesta, ma non di un attacco.

Funzionari degli Stati Uniti e di altri Paesi occidentali non hanno potuto confermare che cosa abbia causato l’incendio.

La perdita della nave da guerra intitolata alla capitale russa è una devastante sconfitta simbolica per Mosca mentre le sue truppe si riorganizzano per una rinnovata offensiva nell’Ucraina orientale dopo la ritirata da gran parte del nord, compresa la capitale Kiev.

Nel suo video messaggio notturno alla nazione, il presidente Volodymyr Zelensky ha alluso all’affondamento dicendo agli ucraini che dovrebbero essere orgogliosi di essere sopravvissuti per 50 giorni sotto attacco quando i russi “ci avevano dato un massimo di cinque giorni”.

00h46 Bombardamenti a Kharkiv e ostilità attive intorno a Izium; esplosioni a Kiev

Diverse aree residenziali di Kharkiv sono state bombardate. Lo ha affermato Oleh Syniehubov, capo dell’amministrazione militare della regione. “Queste sono aree esclusivamente pacifiche dove non ci sono infrastrutture militari”, ha dichiarato alla televisione nazionale. “Il nemico sta cercando di destabilizzare la nostra popolazione”. Intorno a Izium, da cui le forze russe stanno cercando di avanzare verso il Donbass orientale, “sono in corso ostilità attive e le nostre forze armate stanno trattenendo il nemico in modo che non possano trasportare le loro attrezzature nelle regioni di Luhansk e Donetsk”, ha spiegato Syniehubov, aggiungendo che le autorità stanno cercando di condurre una “evacuazione organizzata” di Barvinkove e Lozova, due città nel sud della regione di Kharkiv. Sono state segnalate esplosioni a Kiev e nell’oblast di Kiev. Lo riferisce Kyiv Independent

