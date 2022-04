Il Presidente ucraino nel consueto videomessaggio della notte

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver annunciato l’arresto dell’oligarca Viktor Medvedchuk, il più stretto alleato di Putin in Ucraina, ha proposto alla Russia il suo rilascio in cambio di soldati ucraini catturati dalle forze russe. “Propongo alla Federazione Russa di scambiare quest’uomo” con uomini e donne ucraini prigionieri, ha detto Zelensky in un messaggio su Telegram. Zelenskiy ha anche affermato che “non è ancora possibile” trarre conclusioni al 100% sul tipo di sostanza utilizzata a Mariupol. “Consideriamo con grande attenzione le segnalazioni di ieri sull’uso di una sostanza velenosa”, ha detto nel suo discorso alla nazione. “E’ impossibile condurre indagini complete nella città assediata”, ha aggiunto.

