I servizi di sicurezza di Kiev lo mostrano in manette. Era fuggito dagli arresti domiciliari il 27 febbraio

In un’operazione speciale condotta dal Servizio di sicurezza dell’Ucraina è stato arrestato Viktor Medvedchuk, deputato dell’opposizione filo russa della ‘Piattaforma di opposizione – Per la vita’. Lo ha annunciato sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, postando un’immagine di Medvedchuck ammanettato. Il deputato, che il 27 febbraio era fuggito dagli arresti domiciliari in cui si trovava con l’accusa di tradimento per il sostegno fornito ai separatisti del Donbass, ha stretti rapporti personali con Vladimir Putin. Il presidente russo è il padrino della figlia di Medvedchuk.

Dopo quella pubblicata dal presidente Zelensky, il servizio di sicurezza ucraino ha diffuso su Twitter un’altra foto di Viktor Medvedchuk, deputato dell’opposizione filo russa della ‘Piattaforma di opposizione – Per la vita’, dopo l’arresto. Nel tweet, il servizio di sicurezza afferma che Medvedchuk indossava un’uniforme dell’esercito ucraino come “travestimento”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver annunciato l’arresto dell’oligarca Viktor Medvedchuk, il più stretto alleato di Putin in Ucraina, ha proposto alla Russia il suo rilascio in cambio di soldati ucraini catturati dalle forze russe. “Propongo alla Federazione Russa di scambiare quest’uomo” con uomini e donne ucraini prigionieri, ha detto Zelensky in un messaggio su Telegram.

