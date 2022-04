L'allarme del presidente ucraino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha espresso preoccupazione per il fatto che le forze russe potrebbero usare armi chimiche contro il suo paese. Non ha però confermato se siano già state utilizzate. “Oggi gli occupanti hanno rilasciato una nuova dichiarazione, che testimonia la loro preparazione per una nuova fase di terrore contro l’Ucraina e i suoi difensori”, ha spiegato Zelensky nel suo video messaggio notturno.

“Uno dei loro portavoce ha affermato che potrebbero usare armi chimiche contro i difensori di Mariupol. Prendiamo queste parole il più seriamente possibile”, ha aggiunto. “Voglio ricordare ai leader mondiali che si è già discusso del possibile uso di armi chimiche da parte dell’esercito russo. E già in quel momento significava che era necessario reagire all’aggressione russa in modo molto più duro e veloce”, ha dichiarato Zelensky.

8.03 Intelligence Gb, in 2-3 settimane si intensificheranno attacchi a est

“Nelle prossime 2-3 settimane si intensificheranno gli attacchi nell’est dell’Ucraina da parte della Russia”. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’intelligence britannica che precisa come “gli attacchi da parte delle forze russe rimangono focalizzati contro le posizioni ucraine vicino a Donetsk e Luhansk con combattimenti intorno alle città di Kherson e Mykilaiv e con una nuova spinta verso Kramatorsk”. “Le forze russe – conclude l’intelligence britannica – continuano a ritirarsi verso la Bielorussia a supporto delle operazioni nell’Est dell’Ucraina”.

00h28 Blinken, India deve decidere come vuole affrontare guerra

“La guerra della Russia contro l’Ucraina è un attacco al popolo ucraino. È anche un attacco a quell’ordine basato sulle regole a cui entrambi aderiamo e difendiamo”, gli Stati Uniti “continueranno ad aumentare il nostro sostegno al governo e al popolo ucraino e inviteranno le altre nazioni a fare lo stesso, così come chiediamo a tutte le nazioni di condannare le azioni sempre più brutali di Mosca”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dopo l’incontro, nel formato ‘Dialogo 2+2’, con Rajnath Singh e S Jaishankar, ministri indiani della Difesa e degli Esteri. Blinken ha dichiarato che “l’India deve prendere le proprie decisioni su come affrontare” la guerra russa in Ucraina e che gli Stati Uniti ritengono “importante che tutti i paesi, specialmente quelli con influenza, facciano pressione su Putin per porre fine al la guerra”. “Naturalmente, stiamo incoraggiando i paesi a non acquistare ulteriori forniture di energia dalla Russia”, ha aggiunto Blinken. “Ogni paese ha una posizione diversa, ha esigenze e requisiti diversi, ma stiamo cercando alleati e partner di non aumentare i loro acquisti di energia russa”.

