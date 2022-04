Il leader ceceno Kadyrov: "Offensiva russa arriverà fino a Kiev"

47esimo giorno di guerra in Ucraina.

8h35 intelligence Gb, aumenta rischio uso munizioni al fosforo a Mariupol

Secondo il nuovo bollettino dell’intelligence britannica reso noto dal ministero della Difesa, ci sarebbe un aumento del rischio di uso di munizioni al fosforo nella città assediata di Mariupol. “L’uso in precedenza da parte delle forze russe di munizioni al fosforo nella regione di Donetsk solleva la possibilità che possano essere utilizzate a Mariupol mentre i combattimenti si intensificano”, ha riferito il ministero.

7h55 intelligence Gb, nuove prove di crimini di guerra russi

Emergono nuove prove di crimini di guerra da parte della Russia nel conflitto in Ucraina. Secondo l’intelligence britannica una “tomba improvvisata contenente civili ucraini deceduti” è stata trovata nei pressi di Burzova, villaggio vicino Kiev, in seguito al ritiro delle forze russe dall’Ucraina settentrionale. Inoltre, secondo il report del ministero della difesa britannico, “persistono le accuse di violenza sessuale perpetrate dal personale militare russo”. Le forze ucraine “hanno respinto diversi assalti” da parte dei russi che hanno continuato a bombardare le regioni orientali di Donetsk e Luhansk. Lo riporta l’intelligence britannica nell’ultimo report, aggiungendo che “il precedente uso di armi al fosforo da parte delle forze russe nella regione di Donetsk solleva la possibilità che possano essere utilizzate a Mariupol con l’intensificarsi dei combattimenti”.

6h06 Sirene antiaeree nella notte in diverse città

Sirene antiaeree nella notte in diverse città dell’est e del sud dell’Ucraina. Lo riporta il ‘The Kyiv Independent’. L’allarme è scattato nelle regioni di Leopoli, Dnipro, Ternopil, Volyn, Zakarpattia, Sumy e altre città.

6h00 Leader ceceno Kadyrov, offensiva russa arriverà fino a Kiev

Ramzan Kadyrov, leader della Repubblica russa di Cecenia, ha rivelato che ci sarà una nuova offensiva delle forze russe non solo sul porto assediato di Mariupol ma anche su Kiev e altre città ucraine. “Ci sarà una offensiva, non solo su Mariupol ma anche su altri luoghi, città e villaggi – ha rivelato in un video pubblicato sul suo canale Telegram – Luhansk, Donetsk, poi prenderemo Kiev e tutte le altre città. Vi assicuro, non ci sarà un passo indietro”.

