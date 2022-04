Orrori senza fine nelle città abbandonate dalle truppe russe. Si aggrava il bilancio delle vittime a Bucha. La Nato pianifica una presenza permanente delle truppe al confine orientale. Mosca concentra i suoi militari a est.: convoglio di 13 chilometri sulla via per Kharkiv

Quarantaseiesimo giorno di guerra in Ucraina dove si registrano orrori senza fine e notizie di esecuzioni di massa: Odessa ancora sotto le bombe. Si aggrava il bilancio delle vittime civili di Bucha, i morti sarebbero 360, tra questi 10 bambini. A Makariv altro eccidio: 133 civili torturati e uccisi. Stuprate almeno due donne.

IN AGGIORNAMENTO

09H45 Ucraina: trovata fossa comune con decine di corpi vicino Kiev

Le autorità locali ucraine hanno riferito che a Buzova, un villaggio liberato dall’occupazione russa, nei pressi della capitale Kiev, è stata ritrovata una fossa comune con decine di corpi all’interno. Lo riporta il Guardian, precisando di non aver ancora avuto modo di verificare in maniera indipendente la notizia. Taras Didych, capo della comunità di Dmytrivka che comprende Buzova e molti altri villaggi vicini, ha detto alla televisione ucraina che i corpi sono stati trovati in un fosso vicino a una stazione di servizio. Il numero dei morti deve essere ancora confermato.

09h19 Ucraina: Nato pianifica presenza permanente truppe al confine orientale

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto che i comandanti militari stanno lavorando a piani per una presenza permanente di truppe sul confine orientale dell’Alleanza in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. La Nato, ha detto Stoltenberg al quotidiano britannico The Telegraph, è “nel bel mezzo di una trasformazione fondamentale” che rifletterà “le conseguenze a lungo termine” delle azioni del presidente russo Vladimir Putin. “Quello che vediamo ora è una nuova realtà, una nuova normalità per la sicurezza europea. Pertanto, ora abbiamo chiesto ai nostri comandanti militari di fornire opzioni per quello che chiamiamo un reset, un adattamento a lungo termine della Nato”, ha aggiunto il segretario generale. La decisione, ha affermato, è attesa in un vertice dei paesi dell’Alleanza a giugno.

08h59 Borrell: faremo avere armi che ci chiede Kiev

“Torno con una lista di armi di cui gli ucraini hanno bisogno. E noi la seguiremo”. Lo ha detto in una intervista al ‘Corriere della Sera’ Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, aggiungendo che “come Unione Europea non abbiamo armi. Dobbiamo bussare alla porta degli Stati membri e dire cosa serve”. “Dobbiamo riflettere su quello che abbiamo visto. Gli ucraini stanno resistendo alla Russia, che non è riuscita a entrare a Kiev. È un grande fallimento per Mosca, che ora sta concentrando tutta la sua capacità militare sul Donbass, dove probabilmente vogliono avere una vittoria per il 9 maggio a fini di propaganda. La grande battaglia nei prossimi giorni sarà lì, le persone andranno evacuate ma da quello che vediamo i russi non vogliono che i civili se ne vadano. L’attacco indiscriminato sulla stazione ferroviaria di Kramatorsk ne è un’orrenda prova. Purtroppo temo che continueranno a bombardare i convogli in fuga”, osserva Borrell. “Convocherò il Comitato militare della Ue oggi o domani (ieri o oggi, ndr) per le forniture. All’inizio gli Stati membri andavano in ordine sparso, ora abbiamo creato un’unità con anche ufficiali ucraini e personale del Servizio esterno per far coincidere la domanda con la capacità di fornitura. Servono o armi di fabbricazione sovietica o facili da usare”, aggiunge rispetto alla lista presentata dagli ucraini.

07h58 Gb: forze russe cercano di reclutare personale da Transnistria

Le forze armate russe stanno cercando di “rafforzare il numero delle truppe con personale dimesso dal servizio militare dal 2012”, provando inoltre a reclutare personale “dalla regione non riconosciuta della Transnistria in Moldavia”. Lo afferma il ministero della Difesa britannico nell’ultimo aggiornamento dell’intelligence su Twitter.

07h58 Kiev, russi tentano sfondamento a est da Izium

Le forze russe stanno cercando di sfondare le difese ucraine “nella zona della città di Izium”, città a sud-est di Kharkiv, e di “stabilire il pieno controllo sulla città di Mariupol. Inoltre, gli occupanti russi fanno dei tentativi per migliorare la posizione tattica delle divisioni nella direzione di Mykolayiv”. È quanto si legge nell’ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, pubblicato su Facebook. “Nella direzione di Slobozhansky, il nemico russo continua a bloccare parzialmente la città di Kharkiv, bombardando la città”. I russi, inoltre, “stanno spostando ulteriori unità nella città di Izium per rafforzare il gruppo in questa direzione”. “Nel territorio degli oblast di Donetsk e Luhansk, i soldati ucraini hanno respinto otto attacchi nemici, distrutto quattro carri armati, otto unità corazzate e sette unità di veicoli nemici”, si legge ancora.

07h35 Governatore Luhansk, attacco sul Donbass questione di giorni

“Per cantare vittoria Putin deve conquistare tutto il Donbass, soprattutto dopo la sconfitta di Kiev. Parla di “liberazione” ma vuole il nostro territorio per questioni strategiche e per le sue miniere. Da queste parti la nostra difesa è più forte, quindi per raggiungere l’obiettivo distruggeranno tutto. Vogliono cancellarci dalla faccia della terra, ma noi resisteremo”. Lo ha detto Serhiy Haidai, governatore della provincia di Luhansk, in una intervista al ‘Corriere della Sera’. L’attacco sul Donbass, secondo Haidai, “è una questione di giorni. Si stanno riposizionando ai confini e nel frattempo continuano a bombardare. Non hanno morale: raderanno al suolo ospedali, scuole, case. Avete presente Bucha o Mariupol? Da noi sarà molto peggio”.

07h27 Gb: prove di fosse comuni dopo ritirata russa, civili come scudi umani

“La partenza della Russia dall’Ucraina settentrionale lascia le prove della presa di mira sproporzionata dei non combattenti, compresa la presenza di fosse comuni, l’uso fatale di ostaggi come scudi umani e l’impiego di mine sulle infrastrutture civili”. Lo afferma il ministero della Difesa britannico nell’ultimo bollettino dell’intelligence su Twitter. Il rapporto rileva inoltre che “le forze russe continuano a usare ordigni esplosivi improvvisati per provocare vittime, abbassare il morale e limitare la libertà di movimento degli ucraini. Le forze russe continuano anche ad attaccare obiettivi infrastrutturali con un alto rischio di danni collaterali ai civili, compreso un serbatoio di acido nitrico a Rubizhne”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata