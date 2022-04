Così il presidente ucraino parlando al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

“Ci vuole un tribunale come quello di Norimberga”, “nessuno deve rimanere impunito”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Sono stati commessi i peggiori crimini dalla Seconda guerra mondiale”, ha detto Zelensky, “possiamo portare avanti un’indagine trasparente per una verità piena”, “dobbiamo far accedere i giornalisti, le organizzazioni internazionali, la Corte penale internazionale

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata