Sindaco di Bucha: "Civili uccisi per divertimento"

I crimini di guerra dell’esercito russo a Bucha e in altre città dell’Ucraina saranno presi in considerazione martedì dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato interverrà. Lo hanno riferito i media locali, citando un discorso diffuso da Zelensky. “Tutti i partner dell’Ucraina saranno informati in dettaglio su ciò che è accaduto nel territorio temporaneamente occupato del nostro stato. I crimini di guerra a Bucha e in altre città durante l’occupazione russa saranno oggetto di esame da parte del Consiglio di sicurezza Onu martedì”, ha detto. “Ci sarà sicuramente un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma sono sicuro che non sia abbastanza. Occorrono ulteriori conclusioni”, ha proseguito.

IN AGGIORNAMENTO

8h08 ministero Difesa, colpito ospedale Mykolaiv, bambini tra vittime

“Le truppe russe hanno bombardato Mykolaiv con munizioni vietate dalla Convenzione di Ginevra. Quartieri civili e istituzioni mediche, in particolare l’ospedale pediatrico era sotto il fuoco nemico. Ci sono morti e feriti, compresi i bambini”. Lo rende noto il ministero della Difesa ucraino.

6H23 Sindaco Bucha, civili uccisi per divertimento come a safari

“Questo è il secondo esercito al mondo, dei professionisti. Ma siccome non sono riusciti nell’operazione militare, hanno organizzato un ‘safari’ sui civili”. Così Anatoly Fedoruk, sindaco di Bucha, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ sul massacro di civili avvenuto a Bucha, in Ucraina, riferendosi ai russi. “Non pensavo che la mia gente sarebbe stata uccisa per divertimento o per rabbia. I russi hanno sparato a tutto ciò che si muoveva”, prosegue Fedoruk. “Bucha è la vendetta dei russi alla resistenza ucraina”.

1h27 NYT, immagini satellitari smentiscono Mosca su uccisione civili Bucha

Immagini satellitari suggeriscono che cadaveri siano rimasti nelle strade di Bucha, in Ucraina, per settimane, smentendo così le affermazioni russe. Mosca ha dichiarato che i civili sarebbero stati uccisi dopo che i soldati russi hanno lasciato Bucha, ma le fotografie fornite da Maxar Technologies al New York Times mostrerebbero che dei cadaveri si trovavano sulla strada di Bucha già dall’11 marzo, quando la Russia occupava la città. Lo ha riferito il quotidiano statunitense. La Russia ha definito le immagini delle atrocità a Bucha “un’altra bufala” e “provocazioni dei radicali ucraini”.

