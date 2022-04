Un percorso di riavvicinamento tra i due paesi dopo le passate tensioni intorno al Sahara occidentale. Sanchez invitato da Mohammed VI a una visita in Marocco

Giovedì 31 marzo, un comunicato del gabinetto reale menziona una conversazione telefonica tra il re del Marocco e il capo del governo spagnolo, in seguito alla quale si annuncia un’imminente visita del premier iberico Pedro Sanchez.

Il comunicato del Gabinetto Reale afferma che il sovrano ha ribadito il suo alto apprezzamento per il contenuto del messaggio inviatogli il 14 marzo da Sanchez, reso pubblico quattro giorni dopo. Nella missiva Pedro Sanchez ha infatti dichiarato che la Spagna considera “l’iniziativa marocchina d’autonomia come la base più seria, realistica e credibile per la risoluzione della controversia” sul Sahara occidentale. Da allora, il capo del governo spagnolo ha ribadito questa dichiarazione davanti a tutte le istituzioni.

La crisi tra i due paesi era latente da quando erano emerse indiscrezioni secondo cui il governo di Sanchez aveva cercato di influenzare l’amministrazione Biden per invertire il riconoscimento americano della sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, promulgato nel dicembre 2020, ed era infine scoppiata con l’ingresso clandestino di Brahim Ghali, leader dei separatisti del “Polisario”, in territorio spagnolo nell’aprile 2021 e il richiamo dell’ambasciatore marocchino in Spagna.

Nel giugno 2021 e alla vigilia del suo incontro con Joe Biden, Sanchez aveva tolto al ministro Arancha Gonzales Laya il dossier marocchino-spagnolo a favore della vicepresidente del governo Carmen Calvo. Il 12 luglio, Arancha Gonzales Laya è stata poi sostituita al dicastero degli esteri da José Manuel Albarez. E’ seguito un lungo periodo di annunci a favore di un rinnovamento delle relazioni.

Da metà gennaio 2022, le dichiarazioni dei funzionari spagnoli legate al ristabilimento delle relazioni “normali” – cioè quelle del capo del governo, del ministro degli affari esteri e del monarca spagnolo – si sono moltiplicate.

Un percorso di ricostruzione diplomatica e delle relazioni politiche ed economiche, necessarie alla risoluzione della crisi, che hanno visto in un ruolo centrale e in ogni fase il Re Mohammed VI.

Lo stesso sovrano aveva ricordato come la corona aveva “Seguito personalmente e direttamente il processo di dialogo e l’evoluzione delle discussioni. Non si trattava solo di trovare una via d’uscita da questa crisi, ma anche di cogliere l’opportunità di ridefinire le basi e i parametri che regolano queste relazioni”.

Questo ruolo fu decisivo per far sì che, da parte spagnola, prevalesse il pragmatismo in nome della legalità internazionale.

Le condizioni oggi permettono l’apertura di una nuova pagina nel partenariato multiforme che integra tutte le questioni di interesse comune tra le due nazioni. Nello stesso discorso reale di cui sopra, il re aveva detto:

“Alcuni sostengono che il Marocco è così assillato perché avrebbe cambiato il suo orientamento politico e strategico, così come il suo modus operandi nel trattamento di certe questioni diplomatiche.

(…) Il Marocco (…) è cambiato perché non accetta che si abusi dei suoi interessi superiori. Allo stesso tempo, si impegna a costruire relazioni solide, costruttive ed equilibrate, soprattutto con i paesi vicini. (…) abbiamo lavorato con la parte spagnola in modo calmo, chiaro e responsabile. In effetti, oggi, siamo impegnati a rafforzare le basi tradizionali che sostengono queste relazioni, basate su una comprensione comune degli interessi dei nostri due paesi vicini”.

In considerazione del suo ruolo storico nella questione del Sahara, la Spagna, attraverso la sua voce più autorevole, quella del suo capo di governo, ha chiarito la sua posizione e ha così preso la posizione più avanzata a livello europeo nel suo messaggio al Sovrano il 14 marzo. Questa nuova posizione spagnola, che è inequivocabile per quanto riguarda il suo profondo significato storico e geostrategico, è un contraccolpo pungente per l’Algeria ee per il fronte “Polisario”, che fino ad allora – secondo autorevoli osservatori – considerava la Spagna come una sua zona di ‘conforto psicologico’.

È in questo contesto, e quello della dichiarazione spagnola del 14 marzo, che il sovrano ha recapitato un invito al presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, a visitare il Marocco, “nei prossimi giorni”.

