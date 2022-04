La strada per Bucha

Esercito russo mobilita altri 60 mila soldati. Odessa colpita da un missile nella notte

40° giorno di guerra

09h19 – Corridoi umanitari privati da Mariupol e Zaporizhzhia

Al via corridoi umanitari da Mariupol e Zaporizhzhia con trasporti privati. Lo ha annunciato sul suo canale Telegram Iryna Vereshchuk, ministra per la Reintegrazione dei Territori temporaneamente occupati, citata anche da Ukraine Pravda. Secondo quanto scrive Vereshchuk, “15 autobus per l’evacuazione” “hanno già lasciato Zaporizhia per Mariupol” e “la delegazione del Comitato internazionale della Croce rossa prevede di continuare il viaggio per Mariupol dalla città di Mangush con 7 autobus”.

09h16 – Mattarella: guerra disumana

“Ogni guerra è disumana”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale per l’azione contro le mine e gli ordigni bellici inesplosi, indetta dalle Nazioni Unite, nel messaggio inviato alla presidente della Campagna italiana contro le mine Onlus, Santina Bianchini. “È questo un tempo che ci fa comprendere ancora meglio il valore della convivenza pacifica, del rispetto delle convenzioni internazionali tese a ridurre l’impatto delle guerre sulle popolazioni, della cooperazione tra i popoli”, aggiunge.

08h03 – Russia chiede riunione emergenza Onu su ‘odiosa provocazione Bucha’

La Russia spera di tenere oggi una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo aver affermato che a Bucha si è trattato di “provocazione degli estremisti ucraini”. Lo riporta il Guardian. Dmitry Polyansky, vice rappresentante della Russia al Consiglio di sicurezza, ha twittato: “Alla luce dell’odiosa provocazione degli estremisti ucraini a Bucha, la Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite lunedì 4 aprile”.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha aggiunto che l’incontro discuterà i tentativi di Kiev di interrompere i colloqui di pace e intensificare la violenza con la “provocazione” a Bucha.

07h08 – Immagini satellitari mostrano grande fossa comune a Bucha

Le immagini satellitari della città ucraina di Bucha mostrano una trincea lunga circa 15 metri scavata nel terreno di una chiesa, ritenuta una fossa comune per i civili assassinati. Lo riporta il Guardian spiegando che le immagini, catturate dalla società di tecnologia spaziale statunitense Maxar Technologies il 31 marzo, mostrano segni di scavi sul terreno della chiesa. La società, che raccoglie e pubblica immagini satellitari dell’ucraina, ha affermato che i primi segni di scavo per una fossa comune presso quella chiesa sono stati visti il 10 marzo.

06h40 – Kiev: esercito russo sta mobilitando altri 60mila soldati

L’esercito ucraino nell’ultimo rapporto operativo, pubblicato all’alba, afferma che la Russia ha lanciato una “mobilitazione nascosta” di circa 60mila soldati per ricostituire le unità perse in Ucraina. Lo riporta il Guardian. “Le forze armate della Federazione Russa prevedono di coinvolgere circa 60mila persone durante la mobilitazione”, afferma lo stato maggiore delle forze armate ucraine.

I funzionari hanno aggiunto che le forze ucraine hanno sventato sette attacchi nel territorio di Donetsk e Lugansk nelle ultime 24 ore.

04h10 – Zelesky interviene ai Grammy Award, aiutateci, dite verità su guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparso in un videomessaggio preregistrato ai Grammy Award questa notte, mettendo in contrasto le vite dei partecipanti alla cerimonia di premiazione a Las Vegas con le vite dei musicisti nella sua patria. “I nostri musicisti indossano giubbotti antiproiettile invece degli smoking. Cantano ai feriti negli ospedali, anche a chi non li sente”, ha detto in inglese. “Ma la musica irromperà comunque”.

“Stiamo combattendo la Russia, che porta un silenzio orribile con le sue bombe. Il silenzio della morte. Riempite il silenzio con la vostra musica”. Zelensky ha concluso dicendo: “Dite la verità sulla guerra sui social network, in tv. Sosteneteci in ogni modo possibile, ma non in silenzio. E poi la pace arriverà in tutte le nostre città”.

02h13 – Zelensky a russi, assassini, madri soldati guardino loro crimini

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto alle forze russe definendole “assassini”, “torturatori” e “stupratori” dopo che centinaia di corpi di civili ucraini sono stati trovati nelle strade delle città intorno a Kiev. Lo ha fatto in un discorso nella notte, secondo quanto riferito dal Guardian, promettendo anche di indagare e perseguire tutti i “crimini” russi in Ucraina, dicendo di aver creato un “meccanismo speciale” per farlo.

“Centinaia di persone sono state uccise. Civili torturati e giustiziati. Cadaveri per le strade… Il male è arrivato nella nostra terra. Assassini. Torturatori. Stupratori. Saccheggiatori. Che si definiscono l’esercito. E che meritano solo la morte dopo quello che hanno fatto”, ha detto, rivolgendosi poi alle madri dei soldati russi: “Voglio che ogni madre di ogni soldato russo veda i corpi delle persone uccise a Bucha, a Irpin, a Hostomel. Cosa hanno fatto? Perché sono stati uccisi? Che cosa ha fatto l’uomo che stava andando in bicicletta per strada? Perché i normali civili in una normale città pacifica sono stati torturati a morte? Perché le donne sono state strangolate? Come possono le donne essere violentate e uccise davanti ai bambini? Come possono i loro cadaveri essere profanati anche dopo la morte? Perché hanno schiacciato i corpi delle persone con i carri armati? Cosa ha fatto la città Ucraina di Bucha alla vostra Russia? Come è diventato possibile tutto questo? Mamme russe! Anche se avete allevato dei saccheggiatori, come sono diventati poi anche macellai?”.

