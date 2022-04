"I paesi del Nord Africa e del Medio Oriente hanno già sperimentato le conseguenze delle campagne militari di Mosca", ha spiegato il segretario di Stato Usa

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha concluso un tour di tre nazioni del Medio Oriente e del Nord Africa mercoledì con appelli per l’Algeria a limitare i legami con la Russia e cercare di migliorare le relazioni con il vicino Marocco.

“I paesi del Nord Africa e del Medio Oriente hanno già sperimentato le conseguenze delle campagne militari della Russia”, ha detto Blinken, sottolineando gli interventi russi in Siria e Libia e l’impatto sulla sicurezza energetica e alimentare che sta avendo il conflitto in Ucraina.

“La comunità internazionale deve aumentare la pressione sulla Russia per porre fine a questa guerra non provocata e ingiustificata”, ha detto.

Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune si è riferito in passato alla Russia come a un “paese fratello” e ha mantenuto la pressione sul Marocco per la sua rivendicazione del territorio conteso del Sahara occidentale, dove l’Algeria sostiene i combattenti indipendentisti.

Dopo l’incontro con Tebboune, Blinken ha detto che il conflitto in Ucraina dovrebbe indurre tutti i paesi a rivalutare le relazioni con la Russia ed esprimere il loro sostegno all’integrità territoriale degli altri stati. “So che è qualcosa che gli algerini sentono fortemente”, ha detto.

“Ci sono momenti in cui emerge una questione che è così chiaramente bianca o nera”, ha detto. “È importante stare con la vittima e stare con i principi che sono stati violati”.

L’Algeria ha avuto stretti legami con la Russia dalla sua indipendenza dalla Francia nel 1962 ed è uno dei principali acquirenti di armi russe.

È anche bloccata in un’aspra disputa con il Marocco sullo statuto dell’ex colonia spagnola del Sahara occidentale. Algeri si oppone ad un piano di Rabat per mantenere il controllo del territorio pur concedendogli uno status semi-autonomo.

I funzionari algerini non hanno fornito una lettura immediata dell’incontro di Tebboune con Blinken.

Blinken e altri funzionari statunitensi hanno elogiato il piano marocchino come “serio, realistico e credibile”, ma non lo hanno esplicitamente approvato come il percorso verso una risoluzione. All’inizio di questo mese, l’Algeria ha richiamato con rabbia il suo ambasciatore in Spagna dopo che il governo spagnolo ha offerto la stessa valutazione – un enorme cambiamento dalla sua precedente posizione di considerare la presa del Marocco sul Sahara occidentale un’occupazione.

Blinken non ha ripetuto la frase alla sua conferenza stampa ad Algeri e ha detto solo che gli Stati Uniti sostengono pienamente gli sforzi delle Nazioni Unite per risolvere la situazione. “Siamo molto concentrati sulla diplomazia”, ha detto.

Blinken è venuto in Algeria un giorno dopo aver incontrato alti funzionari marocchini a Rabat, dove ha lodato i miglioramenti del Marocco nei legami con Israele.

E lunedì, Blinken è stato nel deserto israeliano del Negev, dove lui e il ministro degli esteri israeliano hanno partecipato a una riunione storica con le loro controparti delle nazioni arabe, compreso il Marocco, che hanno normalizzato le relazioni con Israele.

Il Marocco, insieme agli Emirati Arabi Uniti e al Bahrein, è stato uno dei paesi a normalizzare completamente le relazioni con Israele durante la spinta dell’amministrazione Trump a negoziare i cosiddetti “accordi di Abraham”, in cui gli Stati Uniti hanno promesso un sostegno significativo in cambio di tale riconoscimento.

Da parte sua, il Marocco ha ottenuto il riconoscimento degli Stati Uniti per la sua rivendicazione del Sahara occidentale in cambio del suo accordo con Israele.

In una rara approvazione di un’iniziativa di politica estera di Trump, l’amministrazione Biden ha segnalato il suo pieno sostegno agli accordi di Abraham e si è impegnata a cercare di espanderli e rafforzarli.

Ma, mentre l’amministrazione non ha revocato la decisione di Trump sul Sahara occidentale, ha fatto pochi passi per portarla avanti e i piani per costruire un consolato statunitense lì non sono avanzati da quando Trump li ha annunciati nel 2020.

Questo ha portato a domande sul fatto che Washington sia pienamente al fianco della sovranità marocchina sull’ex colonia spagnola.

