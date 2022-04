Ieri evacuate più di 6 mila persone dalle zone più colpite. Usa: "Non spingeremo Kiev a fare concessioni in negoziati"

Oggi è il 38esimo giorno di guerra in Ucraina. Ancora sirene e missili nella notte sulle principali città

DIRETTA – IN AGGIORNAMENTO

10h07 Gentiloni: “Al lavoro su ulteriori sanzioni ma non su energia”

“Noi stiamo lavorando a ulteriori pacchetti di sanzioni. Per essere chiari, non comprendono il settore energetico in questo momento. Soprattutto stiamo lavorando per cercare di limitare la possibilità che ci siano delle possibilità di aggiramento”. Così Paolo Gentiloni Commissario Europeo alla Economia a Cernobbio al Workshop ‘Lo scenario dell’economia e della finanza’ Trentatreesima edizione organizzato da The European House – Ambrosetti, risponde a un punto stampa a una domanda su possibili ulteriori sanzioni alla Russia.”Per evitare che queste sanzioni che sono significative vengano aggirate”, aggiunge.

09h18 Intelligence GB: “Russi si ritirano da aeroporto Hostomel”

Le forze russe si sono ritirate dall’aeroporto di Hostomel, vicino alla capitale Ucraina Kiev, che era oggetto di combattimenti dall’inizio della guerra. È quanto risulta all’intelligence britannica, secondo quanto riferisce il ministero della Difesa del Regno Unito, aggiungendo che “le forze ucraine continuano ad avanzare contro le forze russe in ritiro nelle vicinanze di Kiev”.

08h08 Zelensky: integrità territoriale non si discute

“Non commerciamo il nostro territorio”, “La questione dell’integrità territoriale e della sovranità sono fuori discussione”. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in un’intervista a Fox News, in risposta alla domanda dell’intervistatore Bret Baier, che gli aveva chiesto cosa fosse “disposto ad accettare” per garantire un accordo di pace. “Una vittoria della verità significa una vittoria per l’Ucraina e gli ucraini”, “la domanda è quando finirà. È una domanda profonda. È una domanda dolorosa. Il popolo ucraino non accetterà nessun risultato se non la vittoria”, ha aggiunto.

07h41 Zelensky: se ho attaccato io deposito russo? Non parlo di miei ordini

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista all’emittente Fox News si è rifiutato di rispondere alla domanda se abbia ordinato lui l’attacco di ieri al deposito di carburante russo a Belgorod, in territorio russo, dicendo che non parla di nessun ordine che dà come comandante in capo. “Ha lanciato un attacco a un deposito militare russo in territorio russo usando elicotteri?”, è stata la domanda dell’intervistatore, Bret Baier. E Zelensky ha risposto: “Mi dispiace, non discuto di nessuno dei miei ordini come comandante in capo”, “ci sono cose che condivido solo con le forze armate dell’Ucraina”. Precedentemente il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell’Ucraina aveva negato le accuse di Mosca secondo cui due elicotteri d’assalto ucraini avevano colpito la struttura a Belgorod.

06h00 Kiev, più di 6000 persone evacuate ieri dalle città

6.266 persone sono state evacuate dalle città ucraine nella giornata di ieri. Lo ha annunciato Iryna Vereshchuk, ministro ucraino per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, aggiungendo che la cifra include 1.431 persone che si sono trasferite dalle città meridionali di Berdiansk e Melitopol, con i propri veicoli, alla città di Zaporizhzhia, controllata dal governo ucraino, attraverso corridoi umanitari. Di quel numero, ha detto Vereshchuk, 771 persone provenivano originariamente dalla città assediata di Mariupol. Nel frattempo, ha aggiunto, un convoglio separato di 42 autobus dalla città di Berdiansk che trasportava i residenti di Mariupol ha superato un checkpoint russo chiave ed è diretto a Zaporizhzhia. Compresi gli autobus aggiuntivi da Melitopol, i convogli hanno trasportato più di 2.500 persone.

01h41 Zelensky: ritiro truppe russe da nord lento ma evidente

La situazione militare nell’est dell’Ucraina è rimasta estremamente difficile e la Russia si sta preparando per nuovi attacchi nella regione del Donbass e nella città di Kharkiv. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Le truppe russe nel nord del paese si stanno ritirando, lentamente ma in modo evidente”, ha spiegato in un video messaggio.

00h45 Usa: non spingeremo Kiev a fare concessioni in negoziati

Gli Stati Uniti continueranno a fornire supporto all’Ucraina e non spingeranno il paese a fare concessioni nei negoziati con la Russia. Lo ha dichiarato il Dipartimento di Stato, dopo che il ‘Times’ ha riferito che la Gran Bretagna è preoccupata per la possibilità che Usa, Francia e Germania abbiano un “eccesso di ansia” e spingano l’Ucraina ad “accontentarsi” in un accordo di pace. “Siamo concentrati sul mettere l’Ucraina nella posizione negoziale più forte possibile, continuando a fornire assistenza alla sicurezza per aiutare l’ Ucraina a difendersi e aumentando la pressione su Putin imponendo gravi costi alla Russia”, si legge nel comunicato del Dipartimento. “Non spingeremo l’Ucraina a fare concessioni e abbiamo costantemente affermato che gli stati sovrani hanno il diritto di scegliere le proprie alleanze e prendere le proprie decisioni sulla propria sicurezza”.

