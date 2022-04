Il deposito di carburante a Belgorod in Russia, colpito dagli ucraini

Prosegue il ritiro da zona di Kiev ma secondo l'intelligence britannica Mosca starebbe spostando truppe dalla Georgia per rafforzare la sua offensiva in Ucraina

Oggi è il 37° giorno di guerra

12h06 – Vescovo Odessa, entrambi i popoli sono vittime della guerra

“Noi ucraini siamo le vittime della guerra, il popolo russo è vittima della propaganda”. A dirlo è il vescovo cattolico romano di Odessa-Simferopoli, Stanislav Shyrokoradiuk OFM, parlando con Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS).

Secondo Shyrokoradiuk la guerra “non è un conflitto tra i nostri due popoli”, tuttavia le persone che vivono in Russia non hanno accesso a informazioni complete, “quindi molti di loro sostengono il governo russo”, “spero che i loro occhi si aprano, in modo che possa arrivare la pace”. Ha aggiunto che il suo Paese non ha alternative all’indipendenza, alla libertà e all’orientamento verso l’Europa: “Questa è la nostra strada che abbiamo scelto. Vogliamo continuare così, anche se per tutti noi è una via crucis”. Il vescovo afferma che la sua città di Odessa si trova attualmente nell'”epicentro della guerra”, ogni giorno ci sono sirene di raid aerei e attacchi: “Tante rovine, tante lacrime, tanto sangue nel nostro paese”, “i bambini hanno perso mani o piedi durante il bombardamento; è terribile”.

La situazione è tesa negli altri due porti nord-orientali di Kherson e Mykolaiv. Kherson è stata completamente occupata e, nonostante l’esercito russo si sia ritirato da Mykolaiv, ci sono attacchi aerei quotidiani, dice il vescovo Shyrokoradiuk. Nella notte tra il 28 e il 29 marzo un attentato ha distrutto anche un edificio appartenente alla parrocchia cattolica, riferisce il vescovo, “tuttavia molte persone a Mykolaiv vogliono restare, e questa è la mia grande preoccupazione”. Sono rimasti anche tutti i sacerdoti nelle zone di conflitto: “Guidano di villaggio in villaggio portando alla gente beni di prima necessità. Sono molto impegnati nel loro lavoro, anche se è molto pericoloso”.

11h50 – Russia, 2 feriti in attacco ucraino a deposito petrolio Belgorod

Due persone sono rimaste ferite nell’incendio di un deposito di petrolio a Belgorod, in Russia, di cui il governatore della regione Vyacheslav Gladkov ha attribuito la responsabilità all’Ucraina sostenendo che si sia trattato di un attacco compiuto con elicotteri d’assalto in territorio russo. Lo riferisce lo stesso Gladkov in un post su Telegram. Si tratta di un deposito gestito dal gigante russo dell’energia Roseneft e si trova a circa 35 chilometri dal confine. “L’incendio al deposito di petrolio è avvenuto come risultato di un attacco aereo da parte di due elicotteri delle forze armate dell’Ucraina, che sono entrati nel territorio della Russia a bassa quota”, ha scritto il governatore.

11h42 – Oggi nuovo round negoziati Russia-Kiev, in videoconferenza

Si terrà oggi un nuovo round di colloqui fra Russia e Ucraina, via video. La guerra, iniziata il 24 febbraio con l’invasione russa dell’Ucraina, va avanti da cinque settimane. Sembra esserci poca speranza che le parti risolvano il conflitto presto. Ieri il premier Mario Draghi ha riferito che il presidente russo Vladimir Putin ha detto che “i tempi non sono ancora maturi” né per arrivare al cessate il fuoco in Ucraina né per organizzare un incontro con Volodymyr Zelensky.

11h37 – Ucraina: presidente Europarlamento Metsola in viaggio verso Kiev

La presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, è in viaggio verso Kiev. Lo annuncia lei stessa su Twitter. “Sto andando a Kiev”, si legge nel suo post, in cui usa come hashtag ‘stand with Ukraine’, cioè “a fianco dell’Ucraina”.

On my way to Kyiv 🇺🇦 На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine — Roberta Metsola (@EP_President) April 1, 2022

11h13 – Croce rossa, non è chiaro se evacuazione da Mariupol sarà oggi

La prevista evacuazione di civili da “non è ancora chiaro se accadrà oggi”. Lo ha detto il portavoce del Comitato internazionale della Croce rossa Ewan Watson in conferenza stampa, citato dai media internazionali.

110h01 – Ucraina, Papa Francesco: “Teniamo accesa fiaccola speranza”

“La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto molto grave soprattutto sui più fragili, sugli anziani, sulle persone con disabilità e le loro famiglie. Nelle ultime settimane poi, si è aggiunta la tragedia della guerra in Ucraina: pensiamo a quanti sono più svantaggiati… Cari fratelli e sorelle, in questa situazione la nostra risposta dev’essere la solidarietà, il ‘fare rete’.” Così Papa Francesco nel corso dell’udienza con i membri della Fondazione Italiana Autismo, ricevuti in udienza in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo che ricorre domani.

“Stiamo attraversando un tempo di dura prova, ma la Pasqua del Signore che si avvicina ci ricorda che la morte non ha l’ultima parola. Insieme con i fratelli e le sorelle più fragili, teniamo accesa la fiaccola della speranza!”, conclude il Santo Padre.

10h35 -Di Maio: “Aggressione russa impone massima compattezza Ue”

“L’Unione europea sta parlando con una sola voce. Abbiamo già dimostrato di essere uniti durante la pandemia e anche in queste prime battute della guerra. Oggi il dibattito sulla riforma della governance economica dell’Unione attraversa una fase molto importante. Dovremmo concentrarci anzitutto sui numerosi punti di incontro già emersi e sul bisogno di conciliare stabilità e crescita, per giungere presto a un quadro più credibile e seriamente applicato. L’aggressione russa contro l’Ucraina impone anche su questo fronte la massima compattezza europea”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista a Bild.

10h30 – Di Maio: “Rigore su sequestri a oligarchi, ad oggi 900 mln euro”

“Adempiamo con rigore ai nostri obblighi internazionali sulle sanzioni e quindi anche sui sequestri delle proprietà in Italia delle persone listate, che non si limitano ai beni mobili. Ad oggi parliamo di un valore complessivo che si aggira intorno ai 900 milioni di euro. Siamo stati tempestivi e rigidi, continueremo a esserlo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista a Bild.

10h18 – Di Maio: “Italia disponibile come garante neutralità”

“Come ho avuto modo di confermare alla ministra” degli Esteri tedesca, Annalena “Baerbock, in occasione del nostro incontro martedì, l’Italia è disponibile a contribuire agli sforzi negoziali in atto, nel ruolo di garante in possibili soluzioni di neutralità per l’Ucraina e offrendo la propria esperienza in tema di modelli di tutela delle minoranze”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista a Bild.

9h28 – Medvedev: “Russia venderà prodotti agricoli solo a Paesi amici”

La Russia fornirà cibo solo ai Paesi amici, mentre non venderà prodotti agricoli ai ‘nemici’, dai quali minaccia di non comprare prodotti. A dirlo è l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, attualmente vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale, in un post su Telegram. “Forniremo cibo e raccolti solo ai nostri amici (fortunatamente ne abbiamo tanti e non sono tutti in Europa né in Nord America). Venderemo sia per rubli che per le loro valute nazionali, in proporzioni concordate” e “non forniremo i nostri prodotti agricoli ai nostri nemici e non compreremo niente da loro (non compriamo dal 2014, ma la lista dei prodotti di cui è proibita l’importazione può essere ulteriormente estesa), afferma Medvedev. Poi conclude: “Viene fuori che faremo colazione da noi. Forse condivideremo il pranzo con gli amici. E non daremo la cena ai nemici”.

9h15 – Russia, Ue non è centro universo, non chiederemo stop sanzioni

La Russia non chiederà all’Ue di rimuovere le sanzioni perché “abbiamo margine di sicurezza e l’Unione europea non è il centro dell’universo”. È quanto ha detto Nikolai Kobrinets, direttore del dipartimento per la cooperazione pan-europea presso il ministero degli Esteri russo, in un’intervista all’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

8h52 – Kiev, 153 bambini uccisi e 245 feriti da inizio guerra

“Circa 400 bambini sono rimasti feriti in Ucraina dall’inizio dell’aggressione armata da parte della Federazione russa: 153 di loro sono rimasti uccisi e oltre 245 feriti”. Lo riferisce l’ufficio del procuratore generale ucraino, citato dall’agenzia di stampa ucraina Unian.

08h45 – Bbc, convoglio Croce rossa diretto a Mariupol è bloccato

Un convoglio del Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr) che trasporta aiuti umanitari e medici verso Mariupol è bloccato a Zaporizhzhia perché non sono ancora state ricevute le garanzie di sicurezza necessarie per la squadra. Lo riferisce un giornalista della Bbc sul posto, precisando che il convoglio è composto da due camion di aiuti e cinque veicoli di supporto.

Il team della Croce rossa spera anche di supervisionare l’evacuazione di centinaia di civili da Mariupol a bordo di bus forniti dal governo ucraino; questi autobus, oltre 40, si sono mossi già ieri prima della squadra della Croce rossa ma, secondo fonti ucraine, sono stati fermati nella città di Berdyansk, in territorio controllato dai russi. Secondo alcune notizie citate dalla Bbc, alcuni dei bus sono stati saccheggiati da soldati russi e un piccolo gruppo di autobus è stato in grado di ritornare a Zaporizhzhia con a bordo civili che fuggivano da combattimenti in altre zone controllate dai russi.

07h24 – Mosca: attacco ucraino a deposito petrolio russo a Belgorod

Un attacco aereo da parte di due elicotteri delle forze armate ucraine avrebbe colpito un deposito petrolifero a Belgorod, in Russia, causando un enorme incendio. Lo riferisce il governatore della regione Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram.

“L’incendio al deposito di petrolio è avvenuto a seguito di un attacco aereo di due elicotteri delle forze armate ucraine, che sono entrati nel territorio della Russia a bassa quota. Non ci sono state vittime”, ha scritto Gladkov.

Secondo il governatore, al momento non ci sarebbero problemi di approvvigionamento di carburante nelle stazioni di servizio. “La situazione è stabile. Non c’è stata carenza di carburante, non c’è e non ci sarà”, ha scritto.

07h10 – Forze armate ucraine: continua parziale ritiro russi da zona di Kiev

“Continua il ritiro parziale delle truppe di occupazione russe dalla regione settentrionale di Kiev verso il confine di stato con la Repubblica di Bielorussia”. Lo annuncia l’Ufficio Generale delle Forze Armate ucraine in una nota pubblicata sui profili social ufficiali, precisando che è stato avvistato il “movimento delle colonne” di veicoli che comprendono “anche veicoli civili (camion, autobus, minibus, auto) rubati dai carri armati russi durante l’occupazione temporanea dei territori”.

01h55 – Kiev: militari russi hanno sequestrato tonnellate di aiuti umanitari per i civili

Le forze russe continuano a ostacolare gli sforzi umanitari in Ucraina. Lo ha dichiarato la vicepremier Ucraina Iryna Vereshchuk. In un messaggio pubblicato giovedì su Telegram, Vereshchuk ha affermato che le truppe di Mosca hanno confiscato 14 tonnellate di cibo e medicine destinate ai civili ucraini. Gli aiuti, trasportati da 12 autobus, erano destinati a Melitopol.

01h59 – Intelligence britannica: Russia sposta truppe dalla Georgia verso l’Ucraina

La Russia sta ridistribuendo elementi delle sue forze dalla Georgia per rafforzare la sua offensiva in Ucraina. E’ quanto sostiene l’intelligence militare britannica.

“Tra le 1.200 e le 2.000 di queste truppe vengono riorganizzate in 3 gruppi tattici di battaglione”, ha affermato il ministero della Difesa britannico. “È altamente improbabile che la Russia abbia pianificato di generare rinforzi in questo modo ed è indicativo delle perdite inaspettate che ha subito durante l’invasione”.

01h02 – Zelensky: dopo 36 giorni di guerra siamo in piedi e combattiamo

“Loro hanno detto: tre o cinque giorni. Pensavano che sarebbero bastati per impadronirsi del nostro intero stato. Sono già 36 giorni. E siamo in piedi. E continueremo a combattere. Fino alla fine”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio. “Ma sappiamo cosa stanno pianificando e cosa stanno facendo”, ha spiegato. “Sappiamo che si stanno allontanando dalle aree in cui li stiamo battendo per concentrarsi su altre che sono molto importanti. Su quelle dove le cose possono essere difficili per noi”, ha aggiunto.

