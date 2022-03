La notizia data dal Collettivo Stella Rossa su Facebook: Edy Ongaro aveva 46 anni

Un miliziano italiano, Edy Ongaro, è morto in Donbass, in Ucraina, dove era giunto nel 2015 per combattere a fianco dei filorussi contro Kiev. A dare la notizia la pagina Facebook “Collettivo Stella Rossa – Nordest”. A uccidere l’uomo, che aveva 46 anni ed era originario di Portogruaro in provincia di Venezia, sarebbe stata una bomba a mano.

