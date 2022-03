Il cancelliere tedesco Scholz ha detto in un'intervista che la Germania non finanzia la guerra in Ucraina importando energia dalla Russia

(Lapresse) Il tema dell’energia tiene ancora banco nel dibattito internazionale sul conflitto ucraino. Il cancelliere tedesco Scholz ha detto in un’intervista che la Germania non finanzia la guerra in Ucraina importando energia dalla Russia e ha ribadito il suo no all’embargo dell’energia proveniente da Mosca. Poi ha annunciato che il Paese potrebbe dotarsi di un sistema antimissilistico sullo stile di quello israeliano. E proprio sul tema del gas però il presidente russo Putin insiste: esige il pagamento in rubli dei contratti entro fine mese. La pretesa del pagamento in rubli è stata definita da diversi Paesi europei una violazione dei contratti.

