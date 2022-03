Il discorso del presidente Usa a Varsavia: "Siamo al fianco del popolo russo"

“Vladimir Putin è un dittatore. Per l’amor di Dio, quest’uomo non può rimanere al potere”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il suo discorso a Varsavia. “Un dittatore vuole ricostruire un impero, ma non cancellerà mai l’amore per la libertà dei popoli, l’Ucraina non cederà mai alla Russia, quello ucraino sarà un popolo che avrà un futuro luminoso”, ha aggiunto il leader Usa, tendendo la mano al popolo russo. “L’aggressività di Vladimir Putin ha tagliato fuori il popolo russo dal resto del mondo e sta riportando la Russia indietro nel XIX secolo. Questo non è ciò che siete. Questa non è il futuro che meritano le vostre famiglie e i vostri figli. Vi sto dicendo la verità: questa guerra non è degna di voi. Il popolo russo può e deve porre fine a questa guerra. Il popolo americano starà con voi e i corraggiosi cittadini dell’Ucraina, che vogliono la pace”.

