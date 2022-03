Il presidente ucraino ha chiesto all'Alleanza carri armati e jet

ll presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in videocollegamento al summit straordinario della Nato a Bruxelles, ha accusato la Russia di avere usato bombe al fosforo stamattina. “Di nuovo, bambini stanno morendo, persone stanno morendo”, ha detto Zelensky. Il presidente ucraino non ha fornito prove della sua accusa e non ha precisato dove l’attacco sia avvenuto. Poi il numero 1 di Kiev ha chiesto assistenza militare senza limiti: “Vi abbiamo chiesto l’1% dei vostri carri armati e non c’è stata data una risposta chiara”.

SEGUI LA DIRETTA – ULTIM’ORA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata