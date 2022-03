Il ministro degli Esteri russo: "Non deve mai accadere uno scontro tra noi e le forze Nato"

“I nostri colleghi polacchi hanno già affermato che al prossimo vertice della NATO vorranno schierare forze di pace (in Ucraina). Spero che sappiano di cosa stanno parlando. Questo sarà proprio lo scontro tra le forze armate russe e della NATO che tutti non solo volevano evitare, ma dicevano che all’inizio non sarebbe mai dovuto accadere”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov durante una conferenza all”Istituto statale di Mosca per le relazioni internazionali. “I negoziati (tra Russia e Ucraina) sono iniziati. Sono difficili perché la parte ucraina, pur esprimendo comprensione per le cose che devono essere concordate, cambia costantemente posizione, rifiuta le proprie offerte. È difficile evitare l’impressione che la loro mano sia tenuta da colleghi americani. Se leggete gli scienziati politici, sia nostri che occidentali, gli americani partono dal fatto che non è conveniente che questo processo si concluda rapidamente”, ha concluso Lavrov.

