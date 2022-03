Sul posto i familiari delle persone che erano a bordo del velivolo

Maltempo e terreno accidentato stanno rendendo complicato il lavoro dei soccorritori che hanno raggiunto nel villaggio di Lu, sito nel sud-ovest della Cina, dove lunedì è precipitato un aereo con a bordo 132 persone, tutte presumibilmente morte. Sul posto creato un cordone di sicurezza per tenere lontani curiosi e familiari dei passeggeri che provavano a raggiungere l’area dove sono stati trovati i relitti. Si cercano indizi per spiegare l’incidente: l’aereo ha iniziato inspiegabilmente a precipitare a metà volo e ha smesso di trasmettere i dati a 96 secondi dall’inizio della caduta. Un funzionario della sicurezza aerea afferma che un controllore del traffico aereo ha cercato di contattare i piloti dopo aver visto il forte calo di altitudine, ma non ha ricevuto risposta. Gli inquirenti affermano che è troppo presto per fare ipotesi sulle cause dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata