Il discorso del Presidente ucraino davanti al Parlamento, ovazione dell'aula

“Caro popolo italiano, oggi ho parlato on Sua Santità Papa Francesco che mi ha detto parole importanti: capisco che desiderate la pace, che dovete difendervi, ognuno la difende. Il nostro popolo è diventato un esercito”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto il suo intervento alla Camera. “A Firenze ho chiesto agli italiani di ricordare il numero 79, i bambini uccisi in quel momento, ora sono 117 e questo numero non sarà quello finale. Questo è il prezzo della procrastinazione, bisogna far pressione sulla Russia per far fermare la guerra”, ha proseguito Zelensky.

