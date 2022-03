Zelensky alla Camera, il deputato Pd: "Resistenza italiana combattava contro nemico interno"

(LaPresse) – “‘Mi pare non ci possano essere dubbi, si possono potrei fare pure 40 minuti di elenco degli errori degli Stati Uniti negli ultimi cinquant’anni ma oggi abbiamo una popolazione aggredita e un esercito aggressore. E’ una tematica diversa ma in Ucraina è in corso una resistenza, non uguale a quella italiana dove ci fu uno scontro interno anche con un regime italiano contro il quale i partigiani insorsero”. Lo ha detto il deputato Pd Emanuele Fiano a margine dell’intervento alla Camera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Mandare armi è stata una decisione europea non italiana, penso sia una decisione giusta. E’ sbagliata l’ipotesi che se tu non le mandi la guerra finisce prima, idea balzana”, ha aggiunto Fiano.

