Il cane quando è 'in servizio' indossa una pettorina antiproiettile

Si chiama ‘pallottola’ il jack russel che aiuta atrificieri e soccorritori del Servizio Nazionale per le Emergenze a scovare ordigni in Ucraina. In un video diffuso sui social il cane indossa una pettorina antiproiettile, simile ai giubbotti indossati dagli artificieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata