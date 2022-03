Si tratta di bambini, anziani e diversamente abili in fuga dall'emergenza

Completata, da parte della Croce Rossa Italiana, l’evacuazione di oltre 80 persone fragili che, dalla città ucraina Leopoli, sono in viaggio verso l’Italia. L’operazione è stata effettuata con la collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile. I 36 mezzi utilizzati per la missione umanitaria sono attesi nel nostro Paese martedì mattina alle 9.00. Si tratta di persone fragili indicate dalla Croce Rossa ucraina tra cui bambini, anziani e diversamente abili in fuga dall’emergenza e che provengono da ogni parte del Paese, da Lutsk a Kharhiv fino a Kiev. La CRI, prima della partenza, ha effettuato un triage in una struttura sanitaria nel sud di Leopoli. “Grazie alla perfetta collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile – sottolinea Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) – queste persone troveranno adeguata protezione e sistemazione nel nostro Paese”.

