Al lavoro esercito e vigili del fuoco

Continua la ricerca di sopravvissuti e vittime in una caserma di Mykolaiv, distrutta secondo le autorità da un attacco missilistico russo. Non è chiaro quanti militari fossero all’interno al momento dell’attacco. “Ho sentito la prima esplosione, mi sono svegliato e ho preso la mia pistola, poi è arrivata l’esplosione più devastante, non la dimenticherò mai”, ha raccontato un soldato sopravvissuto all’esplosione.

