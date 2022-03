Iniziativa “Insieme per la pace”: musicisti, attori e performer sul palco di Piazza San Giovanni

Musicisti, attori e performer sul palco di Piazza San Giovanni per chiedere di fermare la guerra in Ucraina e per dire no a tutte le guerre del mondo. È questa l’iniziativa “Insieme per la pace” organizzata dal sindacalista Aboubakar Soumahoro che ha portato in piazza alcune migliaia di persone per far tacere le armi attraverso l’arte, la musica, e le tante testimonianze di chi dagli orrori della guerra è riuscito a scappare.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE – SEGUI LA DIRETTA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata