Il presidente ucraino: "Altrimenti la Russia pagherà un prezzo per diverse generazioni"

Ventiquattresimo giorno di guerra in Ucraina. Nella notte nuovo videomessaggio del presidente Volodymyr Zelensky, il quale ha dichiarato che è giunto il momento per Mosca di avviare seriamente colloqui di pace per evitare di incorrere in maggiori perdite nell’invasione al suo Paese. “È giunto il momento di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina. Altrimenti, i costi della Russia saranno così alti che il Paese impiegherà diverse generazioni per riprendersi”, ha detto Zelensky, aggiungendo: “A Mosca ci sono stati molti discorsi vittoriosi per celebrare la cattura della Crimea. C’è stata una grande manifestazione. Voglio sottolineare un dettaglio: è stato riferito che la manifestazione nella capitale russa ha portato circa 200.000 persone, 100.000 nelle strade e circa 95.000 nello stadio. Questa è la quantità di personale militare mobilitato nell’invasione dell’Ucraina. Immaginati che in quello stadio di Mosca ci sono 14.000 cadaveri e altre decine di migliaia di feriti e mutilati. Questi sono i costi russi durante l’invasione”.

