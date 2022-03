Il premier Petkov ha escluso aiuti militari all'Ucraina, ma fornirà assistenza umanitaria

(LaPresse) Proteste in Bulgaria per la visita del segretario Usa alla Difesa Loyd Austin: i manifestanti si sono radunati in un parco vicino al ministero della Difesa bulgaro. Controllati dalla polizia, hanno cantato e alzato striscioni, sventolando bandiere bulgare e russe. Gli Stati Uniti hanno cercato di incoraggiare la Bulgaria a inviare assistenza militare in Ucraina ma in una conferenza stampa il primo ministro Kiril Petkov lo ha escluso, sottolineando però che il suo paese, alleato della NATO, continuerà a fornire assistenza umanitaria. La Bulgaria ha già accolto migliaia di rifugiati.

