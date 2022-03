A Siret le ong raccolgono pupazzi dai bimbi locali che vogliono donarli ai coetanei ucraini

(LaPresse) Al confine tra Ucraina e Romania il flusso di persone in fuga dalla guerra è quasi costante. Tante le persone, compresi i bambini della comunità di Siret, che lasciano pupazzi e giocattoli per i loro coetanei ucraini. I profughi che arrivano raccontano tutti di una situazione di crisi umanitaria grave in Ucraina: mancanza di acqua, cibo e medicine.

