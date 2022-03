Giallo durante la diretta dell'adunata allo stadio Luzhniki per l'anniversario dell'annessione della Crimea

Giallo durante la diretta tv dell’adunata allo stadio Luzhniki di Mosca per l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea. Il discorso del presidente Vladimir Putin viene bruscamente tagliato dall’emittente di stato russa per mandare in onda l’esibizione del cantante Oleg Gazmanov. Successivamente viene ritrasmesso l’intervento di Putin dall’inizio. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che l’interruzione è stata dovuta a un guasto tecnico e ha promesso che il discorso sarebbe stato mandato nuovamente in onda.

