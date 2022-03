Il comizio presidenziale troncato durante lo show, ipotesi montaggio tv o attacco hacker

E’ giallo sul discorso pronunciato dal presidente russo Vladimir Putin allo stadio Luzhniki di Mosca in occasione della festa per l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea. Nel bel mezzo del comizio presidenziale infatti la Tv di stato ha tagliato l’intervento del leader del Cremlino facendo partire al suo posto canti patriottici. A dare la sua versione sull’accaduto è stato poi il Cremlino che, attraverso il portavoce Dmitri Peskov ha parlato di un “guasto tecnico di un server”. La notizia è stata diffusa in modo tempestivo dall’agenzia di stato Ria Novosti. Ciò non ha fugato però del tutto i dubbi relativi alla messa in onda in diretta del discorso presidenziale: frutto di un montaggio? Oppure possibile attacco hacker? Ad avanzare subito interrogativi sull’incidente è stato via twitter il capo dell’ufficio corrispondenza del Financial Times a Mosca Max Seddon: “Putin è scomparso improvvisamente a metà frase… dove è finito?”. Il discorso integrale di Putin è stata poi trasmesso in differita dal canale tv Rossiya 24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata