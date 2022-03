Bloccate le strade nel centro della Capitale

(LaPresse) Tenendo in mano verdure e bandiere nere, centinaia di agricoltori greci hanno protestato bloccando le strade nel centro di Atene. Chiedono al governo ulteriori concessioni per far fronte agli elevati costi energetici. I manifestanti, alcuni su trattori, si sono radunati fuori dall’edificio del ministero dell’Agricoltura, con l’intenzione di recarsi in parlamento nel centro della capitale.

