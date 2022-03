Immagini scattate da delegazione comunale di Casale Monferrato

In tanti anche verso il Piemonte: presente una delegazione del Comune di Casale Monferrato

“Siamo al confine slovacco-ucraino presso l’aeroporto di Uzhorod, oblast di Transcarpazia, l’unico ucraino ancora non bombardato. Straziante vedere le famiglie che con grande mestizia attraversano per mano il confine a piedi”. A parlare è il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi. Le foto sono state scattate proprio sul confine slovacco. “La generosità del Monferrato è stata imponente e come da promessa stiamo consegnando tutto direttamente: viveri, indumenti, medicine, generatori” dice ancora Riboldi.

