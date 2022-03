Il presidente russo: "Vi vogliono convincere di una menzogna"

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso trasmesso dalla tv russa Rt. “Mi rivolgo all’uomo della strada in occidente. Stanno cercando di convincerti che le tue difficoltà sono il risultato di azioni ostili della Russia. Che devi pagare di tasca tua la lotta contro la minaccia russa. È una menzogna I problemi che stai affrontando sono il risultato delle azioni delle élite dominanti in Occidente Non pensano a come migliorare la tua vita ma solo ai sono a conservare i loro patrimoni e i loro profitti”, ha detto Putin.

