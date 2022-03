Il presidente ucraino in un videomessaggio: "Voglio incontrare Putin"

“Se non chiudete il nostro cielo, è solo questione di tempo prima che i missili russi cadano sul vostro territorio, sul territorio della Nato, sulle case dei cittadini della Nato”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio. “Siamo in continuo contatto con Mosca. L’obiettivo è un incontro tra presidente. La gente lo aspetta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata